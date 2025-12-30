Canal confirmado para el Universitario de Deportes vs U. de Chile por la Noche Crema 2026

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la incertidumbre por los derechos de televisión, la dirigencia de Universitario de Deportes logró cerrar un acuerdo con un canal, que permitirá la transmisión en vivo y en directo del esperado amistoso contra la Universidad de Chile por la Noche Crema 2026.

TV Perú transmitirá la Noche Crema 2026

Con la desaparición de GOLPERÚ, se abrió la posibilidad de que canales privados como L1 Max se hicieran con los derechos, pero finalmente la opción de transmitir la Noche Crema 2026 quedó en manos de TV Perú.

La noche Crema 2026 seriá transmitido por TV perú

De:#TVPerúNoticias pic.twitter.com/GqP7swX8CX — Alex 29(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) December 30, 2025

Franco Velazco, administrador del club crema, confirmó la noticia: "Para Universitario de Deportes es un honor de enorme satisfacción llevar nuestra Noche Crema, que es un evento tradicional del club, a nivel nacional, a todas las regiones de nuestro país".

El directivo agregó que el evento incluirá fuegos artificiales, drones, la presentación del primer equipo, un concierto en vivo y, por supuesto, el esperado partido amistoso contra la Universidad de Chile.

Franco Velazco también resaltó la importancia de la transmisión abierta: "Universitario de Deportes se convierte en el primer club en transmitir en vivo y en directo la Noche Crema 2026, permitiendo que niños, adolescentes y todos nuestros hinchas en provincias puedan seguir el espectáculo sin estar físicamente en Lima".

El administrador también enfatizó las metas deportivas del club para 2026: "Estamos aspirando a lo más alto en la parte deportiva y siempre representar los colores de nuestro país en torneos internacionales como la Copa Libertadores. Tenemos un proyecto muy importante y estamos con mucha expectativa".

Así se confirmó la Noche Crema y Blanquiazul

El anuncio se produce luego de que se resolviera un pequeño conflicto de fechas con la Noche Blanquiazul 2026, presentación oficial de Alianza Lima, programada el mismo día.

Ante la preocupación de las autoridades, el presidente José Jerí intervino para garantizar que ambos eventos se realizaran según lo previsto, con todas las medidas de seguridad correspondientes.

"Un paréntesis. Este 24 de enero 'Y dale U' y 'Arriba Alianza'", escribió el presidente en 'X', y rápidamente se viralizó entre los hinchas de ambos equipos.

Tras confirmarse que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul se llevarán a cabo el mismo día, los directivos de Universitario y Alianza Lima se pronunciaron sobre la decisión, destacando la coordinación con las autoridades para garantizar la seguridad de ambos eventos.

Con la confirmación de TV Perú como canal oficial, los fanáticos podrán disfrutar de cada momento del enfrentamiento entre Universitario de Deportes vs U. de Chile en la Noche Crema 2026.