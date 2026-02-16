16/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una reconocida productora de televisión fue encontrada muerta en una habitación de un conocido hotel. Las autoridades investigan las causas exactas del deceso de la artista, que deja entristecidos a su entorno familiar y seguidores.

Hallan muerta a productora de 'Teherán'

Una lamentable noticia ha generado preocupación en el mundo de la televisión internacional. De acuerdo a los primeros reportes de medios como 'Reuters', la reconocida productora israelí, Dana Eden, murió a los 52 años en una habitación de un hotel en Atenas el último domingo 15 de febrero, donde se estaba rodando la cuarta temporada de la famosa serie de espías 'Teherán', que está conformada por famosos actores como Hugh Laurie, Shaun Toub, Glenn Close, entre otros.

La policía griega habría reportado que el cuerpo de Dana Eden fue encontrado por su hermano, quien acudió a buscarla porque no le respondía sus mensajes. Las autoridades correspondientes han ordenado una autopsia y están recopilando imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de trabajadores del hotel para esclarecer las circunstancias de la muerte.

"En los últimos días se estaba filmando en Grecia la cuarta temporada de la serie, una producción compleja y significativa que Dana viajó para supervisar de cerca", señaló la cadena pública israelí Kan. Por su parte, la productora de 'Τeherán', fundada por Eden y por Shula Spiegel, expresó lo siguiente en un comunicado: "Este es un momento de gran pesar para la familia, los amigos y los colegas".

Investigan la muerte de Dana Eden

Dada la naturaleza política de la serie Teherán (programa premiado, ganador del Premio Emmy Internacional y transmitido por Apple TV)—que narra las misiones de una agente del Mossad infiltrada en Irán—, las redes sociales estallaron rápidamente con teorías de conspiración y rumores de un posible ataque.

Sin embargo, la productora Donna and Shula Productions emitió un comunicado tajante donde pedía comprensión y respeto por el duelo que viven actualmente los familiares de la famosa productora de televisión.

"Deseamos aclarar que los rumores sobre una muerte criminal o por motivos nacionalistas son falsos e infundados. Pedimos respeto a la dignidad de Dana y a la privacidad de sus seres queridos", indicaron, desmintiendo que su muerte se haya debido a un atentado. La policía sigue realizando las diligencias respectivas.

¿Quién fue Dana Eden?

Dana Eden comenzó a trabajar en producción de televisión en la década de los 90, como en 'Yom Haem' y el drama de crimen 'Magpie'. Fue una productora y escritora, conocida por 'Lehatzil et Chayot HaBar' (2018), 'Tehran' (2020).

