RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Atención!

EsSalud brinda taller de desarrollo de habilidades digitales para personas con discapacidad en el Callao

Niños y adolescentes con discapacidad aprenden ofimática adaptada para su inclusión académica y laboral en el CERPS Callao del Seguro Social de Salud.

Taller de desarrollo de habilidades digitales para personas con discapacidad
Taller de desarrollo de habilidades digitales para personas con discapacidad (EsSalud)

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Entre sonrisas, entusiasmo y mucha emoción de los participantes, el Centro de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) Callao del Seguro Social de Salud (EsSalud) brinda el taller de Ofimática Adaptada 2026, iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad de la Red Prestacional Sabogal, promoviendo su autonomía, bienestar y plena inclusión social.

Dicho taller está dirigido a niños y adolescentes con discapacidad, brindándoles acceso a tecnología inclusiva que les permite desarrollar habilidades digitales fundamentales para su vida académica y social. A través del aprendizaje y la innovación, estos talleres abren nuevas oportunidades para su desarrollo integral y futuro independiente.

De igual forma, el CERPS Callao brinda el Taller de Piscina Adaptada 2026, orientado a pacientes con discapacidad y tiene como objetivo contribuir a su rehabilitación física y bienestar emocional mediante actividades acuáticas que fortalecen la confianza, la movilidad y la integración. Para muchos participantes, el agua se convierte en un espacio de libertad, donde el esfuerzo se transforma en logro y esperanza.

Atención inclusiva

"Con estas acciones, el CERPS Callao y todo EsSalud reafirman su vocación de trabajar por una rehabilitación centrada en la persona, teniendo a la empatía, el respeto y la igualdad de oportunidades como pilares fundamentales", indica el presidente ejecutivo de la seguridad social, doctor Segundo Acho Mego.

En tanto, el doctor Luis Enrique Hercilla Vásquez, gerente de la Red Prestacional Sabogal, expresó que el desarrollo de estos talleres demuestra el compromiso institucional con una atención más humanizada e inclusiva.

Influenza en el Perú: Llegó al país el primer lote de más de 500 000 dosis de vacunas
Lee también

Influenza en el Perú: Llegó al país el primer lote de más de 500 000 dosis de vacunas

Rechazan que pdte. de EsSalud niegue crisis: "Hay pacientes oncológicos llorando porque no hay insumos"
Lee también

Rechazan que pdte. de EsSalud niegue crisis: "Hay pacientes oncológicos llorando porque no hay insumos"

Temas relacionados adolescentes Callao discapacidad EsSalud niños taller

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA