Dirigente transportista cuestiona a Fiscalía por liberación de extorsionadores: Piden jueces sin rostro

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dirigente de transporte, Julio Rau Rau, cuestionó la labor del Ministerio Público y el Poder Judicial por la liberación de extorsionadores que fueron capturados previamente por la Policía Nacional.

Piden jueces sin rostro

En entrevista en Buenos días Perú, el líder transportista lamentó la situación de inseguridad que se vive en el país, tras el asesinato de un conductor de la empresa JC Bus, parte del conglomerado de El Rápido.

"La delincuencia ha tomado el poder del país, es como si no tuviéramos Gobierno. Sabemos muy bien que la policía hace grandes esfuerzos, pero después de un mes, después de dos meses que han sido capturados estos delincuentes, han sido puestos a disposición del Ministerio Público, del Poder Judicial, han salido libres", manifestó.

En ese sentido, exhortó al Congreso de la República a respaldar la iniciativa de los transportistas para que retornen los tribunales sin rostro, debido a la criminalidad.

"Señores congresistas de la República, especialmente a los de izquierda, porque no respaldan o preparan un proyecto de ley para que hayan jueces sin rostro, tribunales sin rostro. Porque los delincuentes amenazan a los fiscales, a los jueces, amenazan a los transportistas, amenazan a la policía", dijo.

"Casi todas" las empresas se suman al paro

Asimismo, detalló que "casi todos" se vienen sumando a la paralización de este lunes 16 de febrero se vienen sumando a la medida convocada por el Grupo El Rápido, en solidaridad por el asesinato de un conductor de la empresa.

"Ya no sabemos que decir, nosotros nos sentimos impotentes frente a esta realidad, ¿Qué hace el Gobierno? ¿Qué hace el Congreso? Estamos prácticamente desprotegidos, el Congreso debe aprobar ya una ley de tribunales sin rostro", indicó.

Consideró que muchas veces los fiscales son extorsionados, lo que genera que se vea comprometida su labor al apresar a los extorsionadores, por lo que pide anonimato en esos casos.

"Todo el rubro económico está siendo chantajeado y están pagando cupo, están pagando cupo bodegas, están pagando cupos los mototaxistas, los taxistas, los colectiveros, ambulantes", señaló, pues afirma que todos fueron alcanzados por la extorsión.

Relató que la protesta realizada este lunes 16 es para defender la vida de los trabajadores de transporte e hizo un llamado a paralizar hasta que el Gobierno tome acciones claras y con resultados.

