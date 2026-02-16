José Jerí confirma que amiga trabajó para él en el Congreso y asegura que le pagó de su bolsillo

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí confirmó que su amiga Ana Fiorella Diburcio trabajó en su despacho congresal sin algún contrato o formando parte de la planilla, pero destacó que le pagaba de su propio dinero, por lo que negó alguna irregularidad.

Nuevo cuestionamiento

En entrevista en Sin Rodeos, el mandatario fue cuestionado por la relación laboral que no pasó por los canales formales del Congreso. Ante ello, el jefe de Estado aceptó la revelación.

"Ella me asistía en mis labores cuando tenía demasiado trabajo. No hay nada irregular en que alguien pueda ayudar a descongestionar el trabajo, eso no tiene nada de irregular, nada de ilícito cuando ella misma afirma que el dinero con el que se le ha pagado ha sido de mi propio dinero. Ella describe mi personalidad y tipo de trato, que ha sido respetuoso", señaló.

Sostuvo que nunca tuvo el ánimo de esconder la relación laboral con Diburcio, pues de ser así no tendría el registro de sus entradas y salidas: "Nunca hubo un ánimo de esconder porque ella me ha brindado un servicio a mí". En esa línea, consideró que no es ilegal contratar o pedir ayuda ante la sobrecarga de trabajo.

"En principio ella me ayudó directamente a mí, no le pagó el Estado, estuvo algunas fechas ayudándome" —indicó y negó que actualmente, en su cargo como presidente, ha dejado de pagar a asesores de manera personal— " No porque sea irregular, tengo ya un equipo que se ha conformado".

Vistas de amigas a Palacio de Gobierno

Respecto a las jóvenes que obtuvieron un contrato con el Estado tras sostener reuniones nocturnas con el mandatario en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado explicó que los encuentros se dieron en el marco de la transferencia al ingresar al Ejecutivo.

"Se inició un proceso de transferencia que significaba que esta persona que tuvo que nombrar a su único funcionario, que es el secretario general, pudiese comenzar la transferencia. Heredar todos los documentos, todo lo que se había avanzado desde el Gobierno anterior y comenzar a tomar acciones como Gobierno", expresó.

En ese sentido, lamentó que los reportajes se hayan concentrado en las señoritas "como si fuesen las únicas personas que trabajan o se han incorporado a la gestión". Además, las defendió, pues sostuvo que la situación generó comentarios negativos en su contra.

"Acá hubo mucho prejuicio de muchos sectores en querer sindicalizar a que las mujeres solo pueden obtener algo del Estado si es que tienen algún tipo de vínculo. Yo rechazo tajantemente eso", expresó.

Fue en medio de esas consultas que aceptó que una amiga trabajó para él cuando era congresista y aseguró que le pagaba de su propio bolsillo, considerando que no hay nada irregular en ello.