¿Cuál es el precio del dólar HOY, lunes 16 de febrero? Así cotiza el tipo de cambio

¿Bajó el precio del dólar hoy en Perú? Mantenerse informado sobre cuál es el valor de esa moneda extranjera en nuestro país te permitirá anticiparte a los cambios y a evitar pérdidas. Conoce cómo cotiza el tipo de cambio este lunes 16 de febrero.

¿Cayó el precio del dólar este lunes?

Si estás pensando en comprar o vender dólares en la mañana de este lunes, recuerda que es ideal identificar primero cuál es el comportamiento de esa divisa y así poder tomar decisiones financieras acertadas, especialmente en un contexto económico marcado por los constantes movimientos del mercado, además de una incertidumbre política que se vive actualmente en Perú tras los escándalos que ponen en la mira al presidente interino José Jerí.

Pues bien, como se sabe, el precio de la moneda estadounidense en Perú se ve influenciado por distintos factores, entre ellos:

Las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED).

La intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

del Perú (BCRP). El precio de las commodities.

Ley de oferta y demanda.

Inestabilidad política o económica.

Una entidad del Estado que te permite identificar las fluctuaciones del dólar en nuestro país y evitar afectaciones a tu bolsillo es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto a la compra y venta, que te revelamos a continuación:

LUNES, 16 DE FEBRERO ¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Tipo de cambio este sábado, 14 de febrero Lee también COMPRA VENTA S/ 3.348 S/ 3.358

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado adscrito al MEF no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. En ese marco, recuerda que la compra y venta del dólar el último viernes, 13 de febrero, fue de S/3.351 y de S/3.358.

Tipo de cambio dólar paralelo

Otros datos que debes tener en cuenta son el precio de esa divisa en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú. De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', cotiza de esta manera en la mañana de este lunes, 16 de febrero:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.340 | Venta S/ 3.360.

¿Dónde consultar el tipo de cambio en Perú?

Ten en cuenta portales oficiales y fuentes confiables para verificar el tipo de cambio en tiempo real, evitar fraudes y mantener tus finanzas bajo control. Ya sea que vayas a comprar dólares, venderlos, ahorrar o realizar una transacción internacional. Entre ellos están los siguientes:

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Si buscas anticiparte a los cambios económicos y planificar con mayor seguridad, lo primero es conocer el precio del dólar y cómo cotiza el tipo de cambio este lunes, 16 de febrero en Perú.