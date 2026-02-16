RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Prioriza educación

Marisol Pérez Tello: El futuro del Perú empieza en el aula y con sus maestros

Marisol Pérez Tello, candidata presidencial por el partido Primero La Gente, viajó a Lambayeque, en donde firmó el el Pacto por la Educación con los maestros en la Casa del Maestro de Chiclayo.

Marisol Pérez Tello reafirmó su compromiso con la educación
Marisol Pérez Tello reafirmó su compromiso con la educación (Foto: Primero La Gente)

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/02/2026

La candidata presidencial Marisol Pérez Tello visitó Lambayeque y firmó el Pacto por la Educación con los maestros en la Casa del Maestro de Chiclayo.

Afirmó que la educación será una prioridad central de su gobierno. "El futuro del Perú empieza en el aula y con sus maestros", sostuvo, remarcando que sin docentes fortalecidos no hay desarrollo posible.

El compromiso contempla mayor inversión en educación pública, mejoras salariales, jubilación digna y el pago de la deuda social del magisterio.

La firma del pacto se realizó en homenaje a María Elena Moyano, en reconocimiento a su lucha por la democracia, la justicia social y la organización comunitaria.

El acuerdo responde a la realidad educativa de la región, donde cuatro de cada diez personas no concluyeron la secundaria, el 11 % no sabe leer ni escribir y una alta proporción de niños menores de tres años presenta anemia.

Como parte de su agenda en la región, la candidata también participó en una caravana rumbo a Pimentel, donde sostuvo encuentros con ciudadanos y dirigentes locales.

