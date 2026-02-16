Alianza Lima: Filtran el nombre del jugador que no es del gusto de Pablo Guede

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la eliminación temprana de Alianza Lima en la Copa y el reciente empate sin goles en el torneo local, se filtró el nombre del jugador que no es del gusto de Pablo Guede, una versión que tomó fuerza luego de un tenso cruce en la cancha y de una dura evaluación pública que sacudió al plantel.

Jugador que no es del gusto de Guede

El momento deportivo no ayuda a calmar las aguas. Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en apenas la Fase 1 y, la semana pasada, igualó 0-0 ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Apertura.

En ese contexto, las miradas se fueron directamente hacia las decisiones de Pablo Guede, sobre todo por la poca continuidad de algunos futbolistas.

Uno de los casos más notorios es el de Pedro Aquino, quien viene siendo convocado, pero no suma minutos desde hace varias jornadas. Por ahora, el comando técnico viene apostando por nombres como Gianfranco Chávez y Alessandro Burlamaqui.

Sin embargo, el foco principal no tardó en desplazarse hacia otro futbolista. Según el análisis que se hizo público en las últimas horas, el nombre que hoy no sería del gusto de Pablo Guede es el del delantero argentino Federico Girotti.

El comentario que terminó de encender la polémica lo lanzó Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, quien fue directo al evaluar la situación del atacante.

"Federico Girotti no es del agrado de Pablo Guede. Girotti debe de estar pensando: 'Llegué a Alianza Lima y soy la tercera opción. Y cuando entro, me ponen a jugar de 5′", señaló el comunicador, dejando en claro que, para él, la incomodidad del futbolista no pasa solo por los minutos, sino también por la posición en la que es utilizado.

El tenso cruce entre Guede y Girotti

La versión tomó todavía más fuerza por un episodio ocurrido durante el segundo tiempo del duelo ante Alianza Atlético. El partido se jugaba en el Estadio Mansiche, en la ciudad de Trujillo, cuando se produjo un llamativo intercambio de palabras entre el entrenador y el jugador.

Gracias a la transmisión de L1 MAX, se pudo apreciar cómo Pablo Guede le daba indicaciones a Federico Girotti en el momento de su ingreso al campo. Las gesticulaciones del técnico eran evidentes, pero la reacción del jugador no pasó desapercibida.

De acuerdo a lo que se observó en pantalla, Federico Girotti no habría recibido de la mejor manera las órdenes del comando técnico y respondió visiblemente incómodo, lo que generó comentarios inmediatos en redes y en programas deportivos.

Así, en medio del mal momento de Alianza Lima, se filtró el nombre del jugador que no sería del gusto de Pablo Guede: se trata de Federico Girotti.