Transportistas responden a Adrianzén: "Nos pide que mintamos cómo Perú es un país de maravillas"

En entrevista con Exitosa, el vicepresidente de la Asotrani, Walter Carrera, respondió al premier Gustavo Adrianzén, quién pidió evitar realizar protestas durante los días que se realice APEC en el Perú.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Exitosa Perú, el representante gremial señaló que es un pedido "inviable" debido a que se trata de ocultar la realidad frente a la mirada del extranjera.

Carrera precisó que los transportistas no tienen intenciones de "boicotear" el Apec y señaló que la decisión de los trabajadores de este sector responde a la ineficacia del Congreso y el Ejecutivo. A detalle, señaló que se trata de una manifestación pacífica que aún no tiene fecha definida.

El vicepresidente de la Asotrani negó la exigencia de una vacancia desacredite sus exigencias y señaló que este pedido solo es un "traslado del sentir popular". Desde su punto de vista, los peruanos rechazan a Dina Boluarte como presidenta de la República debido a que demostrado ser incapaz de atender la problemática nacional.

Respecto a Patricia Juárez y su rechazo a la vacancia de Dina Boluarte, el representante gremial señaló que no es una postura compartida por la mayoría de los peruanos. En esa línea, indicó que los congresistas están aliados con los parlamentarios debido que les "sirve" para sus intereses personales.

Ante este escenario, Carrera Álvarez señaló que los congresistas legislan pensando en ellos mismos y no en la población. Y es que la ley contra crimen organizado continúa siendo duramente criticada por presuntamente blindar a los partidos políticos.

"Patricia Chirinos ha dicho por qué la (a Dina Boluarte) tienen ahí. La tienen porque les interesa para sus propios interés. Todos esos congresistas que están manejando la Mesa Directiva no les interesa el país, eso es mentira. No les interesa que la gente siga muriendo a diario. (...) El pueblo los ha elegido a ellos para que legislen a favor del pueblo, no para que legislen a favor de ellos", manifestó.