Tren Lima-Chosica y Línea 2 del Metro conectarán en Ate: "Es la única superposición"

26/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, mencionó que el tren urbano Lima-Chosica conectará con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao en el distrito de Ate, a la altura del edificio municipal. Este punto será la única superposición entre ambos trayectos, permitiendo que los usuarios de ambas rutas puedan intercambiar de medio de transporte dependiendo del lugar al que se dirigen.

"La vía férrea que hoy discurre para transportar el Ferrocarril Central Andino viene bordeando buena parte del río Rímac, pero en la ciudad, en Ate, coincide con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Después de eso no hay ninguna coincidencia entre la Línea 2 del Metro y el tren urbano Lima-Chosica. Entonces, esta será la única superposición de proyectos viales", comentó el funcionario.

Infraestructura ferroviaria

El representante de la cartera de Transportes y Comunicaciones hizo énfasis en las medidas necesarias que debe adoptar el Gobierno para el correcto desarrollo del proyecto ferroviario. En tal sentido, señaló que se necesita adaptar la ruta para la subida y bajada de pasajeros, y la construcción de estaciones.

Así, una de las estaciones por realizar se encontrará a pocos metros del tramo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, precisamente cerca de la estación de la municipalidad de Ate.

"Es una infraestructura ferroviaria que se adaptará y requerirá estaciones; una de ellas estará casi al frente de la municipalidad distrital de Ate, donde se hará el intercambio entre la Línea 2 y el tren urbano que viene de Chosica", señaló el ministro tras la presentación de los proyectos de la Línea 3 y la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Estación en Lima

Pérez Reyes mencionó que aún se está evaluando la cantidad de estaciones que requiere el proyecto, pues aún no se define la demanda que tendrá el servicio. Asimismo, indicó que la estación del centro de Lima puede ser en Desamparados, pero no no se descarta que quede en Monserrat.

"Al principio se trabajará sobre la base de un riel y luego se hará la ampliación, lo cual requerirá liberación de predios. Tenemos que plantear cómo será el proceso de operación en etapas que permitan la operación lo más pronto posible. Pero debemos garantizar la seguridad", insistió.

Se estima que el proyecto inicie sus funciones en 18 meses, para el año 2026.