¿Precio del dólar a la baja? Así cotiza el tipo de cambio HOY, martes 17 de febrero

El tipo de cambio del dólar tiene una influencia directa en el costo de vida en Perú. Por ello, conoce cuál es el precio actual de esta divisa en la jornada de este martes, 17 de febrero, respecto a la compra y venta.

¿Bajó el precio del dólar en Perú?

El precio del dólar es un indicador crítico para la economía global debido a que funciona como la moneda de reserva dominante y el principal medio para el comercio internacional. Pues bien, como se sabe, los inversores están acostumbrados a utilizar el dólar en las transacciones internacionales y su amplia aceptación aumenta el uso; además, el ciudadano a pie ahorra con esta divisa estadounidense, esperando el mejor momento para cambiarla en el mercado cambiario peruano.

En ese marco, es ideal recordar que mantener estable el tipo de cambio del dólar es muy importante para la economía del país, porque está vinculada a las importaciones y exportaciones que se realizan, afectando directamente la economía de las familias, quienes ya cuentan con una canasta básica familiar.

Así que si estás pensando en comprar o vender dólares en Perú este martes, lo aconsejable es identificar cuál es su comportamiento y fluctuación de forma diaria para evitar pérdidas. Una entidad del Estado que te permite conocer ello es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación.

COMPRA VENTA S/ 3.344 S/ 3.356

Los valores reflejados indican que el precio del dólar tuvo una leve variación a la baja en la mañana de este martes, en comparación al día de ayer, 16 de febrero, donde la compra de esa moneda en Perú era de S/3.348 y la venta estaba a S/3.358.

Tipo de cambio dólar paralelo

Conocer el precio del dólar Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle' o paralelo, es fundamental porque sirve como el principal termómetro del mercado libre en Perú. A diferencia del tipo de cambio oficial, este valor refleja la oferta y demanda inmediata de ciudadanos y pequeños negocios en tiempo real.

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente para este martes 17 de febrero:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.340 | Venta S/ 3.360.

Así cerró el dólar ayer, 16 de febrero

Otro portal oficial donde se puede obtener información sobre la cotización del dólar y su tipo de cambio interbancario es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Dicha entidad, a través de este LINK, reveló que ayer, 16 de febrero, la divisa estadounidense cerró en nuestro país con estos valores:

En S/3,3480 (con una apertura de 3,3490), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3482, con un máximo de 3,3490 y un mínimo de 3,3470.

Debido a que el precio del dólar se ve influenciado por distintos factores, es recomendable conocer su valor actual y tipo de cambio, precisamente este martes 17 de febrero, para planificar mejor y proteger tu poder adquisitivo frente a posibles fluctuaciones económicas.