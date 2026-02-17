Magaly EXPLOTA contra ATV por bajo rating y deja mensaje a sus críticos: "Sobrevivo y estoy enterita"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de su regreso a la TV tras las vacaciones de inicio de año, Magaly Medina ha recibido duras críticas por el bajo rating que ha conseguido su programa en los últimos días. Por ello, la polémica conductora respondió a estos comentarios apuntando increíblemente contra su propio canal.

Magaly arremete contra ATV por bajo rating

En la última edición de su programa, la 'Urraca' abrió el mismo refiriéndose a estos cuestionamientos y arremetiendo con su casa televisora por la programación que le antecede y que le deja poco colchón antes de salir al aire.

"Aquellos que proclaman mi desaparición de la tele hace 500 mil años que estoy acá y sobrevivo como los dinosaurios y estoy enterita. Todos diciendo que Magaly ya desapareció, pero lo que he desaparecido es el programa que me antecede y cuando tú inicias de un mísero 0,5 o 1 punto te demoras e ir subiendo", indicó.

Seguidamente, hizo referencia a Andrea Llosa y la rivalidad que sostenía, aunque rescató que si dejaba una cifra importante de audiencia lo que le permitía mantener la misma y luego hacerla crecer con el correr de los minutos.

Magaly Medina culpa, por enésima vez, a terceros por sus 4 puntos. Aquí la responsabilidad no es del programa "colchón". Es de usted que se preocupa por un buen acuerdo económico con ATV, pero no exige los recursos necesarios para sacar a flote un espacio de "prensa rosa"... 📺 pic.twitter.com/zYHR8cYQcO — Genaro (@pagamegenaro) February 17, 2026

"Vayan a ver qué me dejan. Ya sobrevivía a la otra (Andrea Llosa), pero la otra hacía 4 (puntos) y yo me quejaba porque yo soy ambiciosa; a mí me gusta más, me gusta ganar. A mí no me gusta quedarme en la mediocridad", añadió.

Pide cambios a ATV

En esa misma línea, la figura de canal 9 exigió que la directiva de la casa televisora que haga los cambios respectivos para que su programa vuelva a salir a floto por el bien de todos ya que precisó que es el espacio insignia de ATV.

"Pero si no me apoyan de quiénes deben apoyarme, de verdad sí me molesto. Hago esto público. Sí estoy muy molesta, muy fastidiada por la falta de apoyo, la falta de decisiones que deberían tomarse en bien de este programa, que es el programa buque que remonta este canal", agregó.

Finalmente, cerró su monólogo dirigiéndose a sus seguidores ya que aseguró que estos merecen explicaciones por esta situación.

"Ahí está mi queja pública, mi memorándum, así de frente, frontales. Mi público merece explicaciones", finalizó.

En resumen, Magaly Medina se pronunció sobre el bajo rating que obtuvo en las últimas ediciones de su programa. La 'Urraca' culpó a la programación de ATV, especialmente al espacio que la antecede el cual no le deja un colchón adecuado.