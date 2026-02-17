Paro de 48 horas en Carretera Central: "Estamos en el derecho de tomar las calles y vías", advierte vocero

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, el pdte. del Frente de Defensa y Desarrollo de Junín, Rogelio López Huamán, se pronunció sobre el anunciado paro de 48 horas que realizarán en la Carretera Central. Según precisó, esta será una protesta pacífica, resaltando que la población está en derecho de manifestarse.

Sobre protesta por Carretera Central

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, López detalló que el paro iniciará el miércoles 18 de febrero desde la medianoche. Esta decisión se tomó durante una asamblea llevada a cabo hace una semana, la cual fue convocada por la Comisión Multisectorial.

Es así que, Rogelio López explicó que esta protesta se encuentra motivada debido a que el Gobierno no ha cumplido con el cronograma de los acuerdos tomados el 2 de febrero. Asimismo, indicó que se pretende plantear el cambio de modalidad.

Según precisó, se ha ratificado el paro de 48 horas tras una reunión junto a la Sociedad Civil de la Fuerza Vida de la provincia Yauli, en la Oroya; ello debido a que la región Junín no puede seguir postergando el proyecto de la Carretera Central, el cual consideró es "de vital importancia". "Va a dinamizar la economía", agregó.

Transportistas y rondas campesinas apoyarán paro

De acuerdo a López, se ha hecho la convocatoria correspondiente a fin de que el paro sea total, en todos los sectores. Es por ello que, esperan la participación de las rondas campesinas, comerciantes, transportistas de cargas pesadas y otros que, ya habrían expresado su apoyo a esta medida. Por su parte, los diferentes alcaldes asistieron a las reuniones expresando su apoyo a esta protesta.

Cabe mencionar que, al ser consultado sobre un posible cierre de carreteras, el pdte. del Frente de Defensa y Desarrollo de Junín indicó que las delegaciones se concentrarán en Yauli - La Oroya, por lo que esperan que se acate una protesta pacífica, señalando que no habría necesidad de bloquear las vías.

"Estamos en el derecho de protestar y hacer un alto a nuestras labores, de tomar las calles, de tomar las vías porque es la única forma de hacerlos entender (al Gobierno)", dijo a nuestro medio, este martes 17 de febrero.

De esta manera, el pdte. del Frente de Defensa y Desarrollo de Junín, Rogelio López, responsabilizó al Gobierno de las afecciones que puedan ocurrir durante el paro de 48 horas en la Carretera Central. Además, resaltó que esta movilización se realiza de manera pacífica y espera que no ocurran disturbios.