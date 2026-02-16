Sector transporte está evaluando convocar un paro indefinido, según el presidente de la CONET

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET-PERÚ), Julio Rau Rau, sostuvo que los transportistas están considerando convocar un paro indefinido ante la ola de violencia que sufre el sector. Agregó que le exigieron medidas al Gobierno contra la extorsión, las cuales no fueron escuchadas.

Suspensión de transportes sería indefinido

Ya no encuentran soluciones. Los transportistas continúan siendo víctimas diarias del crimen mientras las empresas de transporte exigen medidas sustancias que enfrenten a los sicarios.

Pese a los esfuerzos, los asesinatos continúan y el miedo se ha extendido hacia los pasajeros de transporte quienes se sienten inseguros de abordar un bus, por ello, las medidas de protesta se radicalizarían.

"Frente a esa realidad, los transportistas estamos analizando que posiblemente ya no sea un paro de 24 horas o 48 horas, sino un paro indefinido", informó Rau Rau.

Las medidas de seguridad necesitan claridad, según expone el presidente de CONET. "Que nos digan de qué forma vamos a resolver este tema", precisó.

El dirigente de transportes indicó que el grupo de transportistas de 'Tu Transporte' son los que han llevado los últimos paros "de manera contundente" y se ha logrado de que la Policía reaccione", indicó.

Cuestiona visita de Jerí a penales: "Saludo a la bandera"

Esta contundente medida es respuesta a la falta de resultados pese a las exigencias constantes y claras por parte de los transportistas. Rau Rau indica que incluso han brindado soluciones como la creación de un Pabellón exclusivo al interior de los centros penitenciarios para extorsionadores y sicarios. "No puede ser posible que extorsiones vengan de penales"

"Jerí cuando llegó a la presidencia comenzó a hacer operativos en los penales, pero eso fue un saludo a la bandera y después se olvido, sigue igual la corrupción. Todos los penales, casi a nivel nacional, parecen hoteles de cinco estrellas", aseveró.

En ese sentido, Rau Rau no tiene esperanza en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual aún sigue sin salir a la luz y su aplicación no ha iniciado. "No hay, no existe", cuestiona.