17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de criminalidad continúa, pese a los paros, pese a las movilizaciones, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno y la Policía Nacional. Una nueva víctima se suma a la larga lista de fallecidos en el sector transportes por extorsión, el conductor de una combi de la 'Ruta B' en Cercado de Lima.

Familia fue testigo del crimen

Tras culminar su jornada laboral, junto a su esposa y dos hijos de menores de 12 años la víctima se dirigía a su vivienda en la unidad, que cubre desde la plaza Unión hasta la zona de Mayolo en Los Olivos.

Según testigos, en pleno trayecto, cuando transitaban en la avenida Morales Duárez, a la altura de la calle 15 de agosto, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo para disparar hasta en seis oportunidades contra el conductor.

Gravemente herido, la víctima, poniendo como prioridad la seguridad de su familia manejó unos metros más para alejarse de los atacantes y ponerlos a buen recaudo. La prima del fallecido habló con Exitosa y detalló que permaneció con vida varios minutos más, pero perdió la vida al no recibir auxilio oportuno, según denunció.

"Los policía de Conde de la Vega son malos, no ayudaron a mi primo, no lo auxiliaron, él estaba vivo. Toda la gente les estaba diciendo que él estaba vivo, él pedía auxilio: 'Auxilio por favor llévenme', pero los dos policías no lo auxiliaron", reveló.

Tras el asesinato, los delincuentes dejaron una nota extorsiva en la escena del crimen, con la que buscaban amedrentar a los conductores que cubren 'La Ruta B' y 'Planeta - Reynoso' para exigir una pronta comunicación. Firmando como 'La Federación', los criminales amenazaron con acabar con las vidas de otros choferes de no llamar al número indicado en el mensaje: "Seguiremos haciendo daño en todas las formas".

Amenazan a conductores de 'La Ruta B'

Evalúan paro de transportes

En medio de estos ataques producto de la extorsión, los gremios de transportistas evalúan una nueva paralización para exigir nuevamente al Gobierno acciones claras y concretas, así como mayor seguridad. Así lo confirmó en diálogo con Exitosa el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET-PERÚ), Julio Rau Rau.

"Frente a esa realidad, los transportistas estamos analizando que posiblemente ya no sea un paro de 24 horas o 48 horas, sino un paro indefinido", adelantó.

Es en medio de estas medidas que se planean adoptar, que los extorsionadores no paran, no dan tregua y continúan acabando con las vidas de conductores de transporte público para exigir el pago de cupos.