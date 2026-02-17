Volcadura de autobús en carretera dejó al menos 6 muertos y más de 30 heridos

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia se registró en una carretera. Al menos seis personas fallecieron y más de 30 quedaron heridas tras la volcadura de un autobús que transportaba trabajadores rurales. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

Autobús se volcó y dejó seis muertos

De acuerdo a los primeros reportes, un autobús que transportaba trabajadores agrícolas del estado de Maranhão a Santa Catarina terminó perdiendo el control hasta volcarse en la Autopista Transbrasiliana (BR-153) durante la madrugada del último lunes, 16 de febrero, precisamente a la 1:30 a.m., lo que generó el cierre temporal de la vía.

En un comunicado, el Departamento de Bomberos de la Policía Militar informó que movilizó dos vehículos de rescate y un camión de bomberos. El departamento se encargó de trasladar a los heridos, que según indicaron de forma preliminar serían al menos 46 personas, a los hospitales de la región y de prevenir riesgos en el lugar del accidente registrado en el interior del estado de Sao Paulo, en el sureste de Brasil.

Asimismo, las autoridades revelaron a medios locales que el siniestro también dejó, lamentablemente, al menos seis personas muertas, quienes aún no han sido identificadas oficialmente.

Investigan accidente vehicular en Brasil

Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes, incluida la realización de una investigación técnica. Entre la hipótesis que maneja la policía está una posible falla mecánica del autobús; sin embargo, el caso sigue en curso.

"La ANTT realizará su propia investigación y tomará todas las medidas administrativas apropiadas, incluyendo sanciones, de acuerdo con los resultados de los análisis, manteniendo la coordinación con los organismos de seguridad pública y el concesionario responsable del tramo", expresó la Agencia Nacional de Transporte Terrestre sobre la tragedia registrada en BR-153.

También se dio a conocer que el autobús no estaba autorizado para realizar este tipo de servicio chárter: solo podía realizar viajes dentro del estado de Maranhão, según información obtenida por la Policía Federal de Carreteras (PRF) de la ANTT.

Dos conductores al volante

Asimismo, indicaron que dos conductores se turnaban al volante: uno de ellos, que conducía en el momento del accidente, se encuentra hospitalizado en estado grave y el otro es una de las víctimas del incidente.

El chofer herido quedará detenido preliminarmente para dar a conocer mayores detalles que ayuden a esclarecer las circunstancias de la tragedia que dejó al menos seis muertos y 46 heridos en una carretera de Brasil, el último lunes 16 de febrero.