¿Tu empresa está preparada para un ciberataque? Conoce las claves para reducir el riesgo

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las empresas peruanas enfrentan un escenario cada vez más desafiante en materia de ciberseguridad. El crecimiento de los ataques informáticos ha puesto en evidencia que ninguna organización está completamente exenta de sufrir una vulneración de datos o una interrupción de sus operaciones.

Según reportes del sector, durante 2025 se registraron alrededor de 1.7 billones de intentos de ciberataques, lo que equivale a más de 4 mil ataques diarios, impulsados por la acelerada digitalización y la mayor exposición de información en plataformas digitales.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan que las organizaciones adopten una estrategia integral que combine prevención, respuesta inmediata y mecanismos de protección financiera para minimizar el impacto de un incidente.

¿Cómo reducir el riesgo de un ciberataque?

Los expertos señalan que la primera medida consiste en fortalecer la cultura de ciberseguridad dentro de la empresa. Muchas intrusiones ocurren mediante correos fraudulentos o phishing, una modalidad que engaña a los usuarios para obtener contraseñas o información confidencial.

Además de capacitar constantemente al personal, es recomendable implementar protocolos de respuesta ante incidentes, realizar copias de seguridad periódicas y actualizar los sistemas de seguridad para reducir las posibilidades de que un ataque paralice las operaciones.

Ciberataques en Perú

Samantha Hermoza, gerente de Cyber y Líneas Financieras de Howden Perú, explicó que hoy el mayor problema no es únicamente sufrir un ataque, sino no estar preparado para enfrentarlo.

"El problema ya no es solo el ataque, sino la falta de preparación para enfrentarlo. En el Perú, muchas empresas aún reaccionan sin la preparación o el soporte adecuado, lo que amplifica el impacto en sus operaciones, finanzas y reputación. La diferencia está en contar con una estrategia que combine prevención, respuesta inmediata y transferencia de riesgos", sostuvo.

¿Qué cubre un ciberseguro?

Otra recomendación es evaluar la contratación de un ciberseguro, una herramienta que ha ganado importancia debido al incremento de amenazas digitales.

Este tipo de pólizas no solo brinda respaldo económico ante un incidente, sino que también permite acceder a especialistas para recuperar información, atender crisis reputacionales, recibir asesoría legal y afrontar los costos derivados de una interrupción de las operaciones.

El impacto financiero de un ataque puede ser considerable. A nivel mundial, una brecha de datos cuesta en promedio cerca de US$ 4,88 millones, mientras que para una pequeña o mediana empresa las pérdidas pueden comprometer seriamente su continuidad.

Los especialistas coinciden en que la ciberseguridad ya no debe verse únicamente como un asunto tecnológico, sino como una inversión estratégica para proteger la información, la reputación y la estabilidad del negocio. Prepararse antes de que ocurra un ataque puede marcar la diferencia entre una rápida recuperación o una crisis con consecuencias difíciles de revertir.