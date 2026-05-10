Catorce presuntos revendedores fueron detenidos por venta de entradas de BTS y robo de celulares

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estadio GNP permitió la detención de catorce personas implicadas en la reventa ilegal de entradas. Durante el multitudinario evento, las autoridades también recuperaron diversos celulares robados y alertaron sobre la circulación de boletos falsos.

Vigilancia estratégica a las reventas

Los policía establecieron patrullajes constantes en la colonia Granjas México para garantizar la seguridad de los 65 mil asistentes. Este dispositivo integral incluyó el control de tránsito en las zonas aledañas y una supervisión exhaustiva que se mantuvo activa hasta el desfogue total.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el objetivo principal de estas acciones fue proteger al público ante la alta demanda de entradas. El personal especializado logró identificar actividades ilícitas en las inmediaciones del recinto, asegurando que el flujo de personas se desarrollara sin incidentes mayores.

🎟️ Caen presuntos revendedores



Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a 14 personas señaladas por presunta reventa de boletos en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros durante el primer concierto de BTS.



Entre los detenidos se encuentran 9 adultos y 5 menores de edad.... pic.twitter.com/Z8RLRZu9dY — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 8, 2026

La vigilancia reforzada permitió una reacción inmediata frente a los delitos detectados en los puntos de acceso principales del estadio capitalino. Estas medidas preventivas buscaron mitigar el impacto de los grupos organizados que aprovechan los espectáculos masivos para estafar a los fanáticos más vulnerables.

Los oficiales asignados al área de inteligencia realizaron recorridos preventivos para detectar perfiles sospechosos que operan bajo la modalidad de carterismo. Esta estrategia permitió que las familias y jóvenes asistentes pudieran disfrutar del espectáculo con una sensación de mayor acompañamiento policial.

Lucha contra la reventa y fraudes

Entre los catorce detenidos por ofrecer boletos de forma ilícita, se identificaron a once hombres y tres mujeres bajo custodia oficial. Según las autoridades capitalinas, cinco de los adultos capturados ya contaban con antecedentes previos por esta misma falta administrativa en otros eventos similares.

Los boletos asegurados durante el operativo eran ofrecidos a precios exorbitantes que alcanzaban los 50 mil pesos por cada entrada individual. La mayoría de estos tickets presentaban irregularidades que sugerían su falsedad, poniendo en evidencia los riesgos de adquirir accesos fuera de los canales oficiales.

La unidad de ciberseguridad también monitoreó redes sociales para detectar la venta de códigos QR duplicados que invalidan el ingreso legítimo. Se exhortó a la ciudadanía a no compartir fotos de sus boletos en plataformas digitales para evitar que los delincuentes clonen las imágenes.

Es fundamental extremar precauciones ante la proliferación de páginas falsas y fraudes digitales que surgen en torno al BTS World Tour Arirang 2026. La seguridad en el Estadio GNP depende del uso de canales oficiales para evitar la reventa de boletos y el robo de celulares.