De víctima de maltrato a rescate de personas: Tsunami, el perro que ayuda a salvar vidas tras el terremoto en Venezuela

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio del dolor y la destrucción que dejaron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela, una historia de esperanza ha logrado conmover a miles de personas. Se trata de Tsunami, un perro rescatado del abandono que hoy forma parte de las brigadas caninas encargadas de localizar sobrevivientes entre los edificios colapsados.

Las labores de rescate continúan en distintas ciudades venezolanas luego de los dos fuertes sismos que golpearon el país y dejaron cientos de víctimas, miles de heridos y numerosos desaparecidos. Las autoridades mantienen la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros mientras equipos nacionales e internacionales se han sumado a la emergencia.

De las calles al rescate de vidas

En este escenario, Tsunami se ha convertido en uno de los protagonistas de las operaciones de rescate. Su historia resulta aún más impactante debido a que años atrás fue víctima de maltrato y abandono antes de ser adoptado y entrenado para labores de búsqueda.

Antes de convertirse en rescatista, Tsunami vivió una realidad muy distinta. Luego de recibir cuidados, atención veterinaria y un proceso de recuperación, comenzó un entrenamiento especializado que le permitió desarrollar habilidades para las operaciones de búsqueda y rescate. Con el paso del tiempo, demostró capacidades sobresalientes para detectar personas y trabajar en escenarios complejos.

Gracias a su capacidad olfativa y al trabajo desarrollado junto a sus guías, Tsunami participa en las zonas más afectadas por el terremoto en Venezuela, donde las esperanzas de encontrar sobrevivientes dependen muchas veces del trabajo de las unidades caninas.

Los perros entrenados poseen una capacidad única para detectar personas atrapadas incluso a varios metros de profundidad, lo que resulta crucial durante las primeras horas posteriores a un desastre.

Los perros, aliados en las emergencias

Los perros especializados en desastres son aliados fundamentales para los rescatistas. Gracias a su extraordinario sentido del olfato (con células capaces de percibir el rastro de tejido humano a grandes distancias) y su agilidad, localizan supervivientes atrapados en escombros o apoyan en la contención emocional tras emergencias.

Mientras continúan las labores en Venezuela, las escenas de ciudadanos y rescatistas salvando mascotas y animales atrapados también se han multiplicado en las zonas afectadas.

El terremoto en Venezuela ha dejado imágenes de destrucción y dolor, pero también historias capaces de devolver la esperanza. Tsunami, el perro que alguna vez sufrió el abandono, hoy recorre los escombros ayudando a salvar vidas y recordando que incluso en medio de la tragedia pueden surgir héroes inesperados.