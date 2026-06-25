Adulto mayor conmovió al salvar a sus dos perros durante los terremotos en Venezuela: "No los abandonó"

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

En medio de la tragedia en Venezuela, un adulto mayor se volvió viral al protagonizar una conmovedora escena: salvó a sus dos perritos durante los dos terremotos que se registraron en su país el último miércoles 24 de junio.

Se negó a abandonar a sus perritos durante el terremoto

Venezuela se encuentra en estado de emergencia. La presidenta interina de ese país, Delcy Rodríguez reportó que hasta el cierre de esta nota de Exitosa, los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron hasta el momento, más de 100 muertos y más de 1500 heridos. Las labores de búsqueda y rescate continúan en edificios y diversos establecimientos.

En medio de esta grave situación, las escenas de escombros y desastres por esos dos terremotos se volvieron virales; pero no solo ello, sino también situaciones y gestos de amor hacia los animales que se transformaron en símbolos de esperanza para miles de personas en medio de la tragedia.

De acuerdo a un video en TikTok, se puede observar a varias personas desesperadas por tratar de saber si sus familiares y seres queridos se encuentran a salvo en medio de los escombros. Entre ellos destacó un adulto mayor quien, mientras otros sacaban sus pertenencias u otros objetos materiales, se preocupó por salvar a dos seres importantes en su vida.

El hombre sale de un edificio afectado por los potentes terremotos que azotaron su país, cargando entre sus brazos a sus dos perritos, para ponerlos a buen recaudo por temor a nuevas réplicas y al posible colapso de las estructuras dañadas de los inmuebles.

Adulto mayor salvó a sus mascotas: Escena viral en redes sociales

A pesar de las dificultades para desplazarse en medio del caos, el adulto mayor avanzó sosteniendo a sus dos perros y sin soltarlos en ningún momento. Las imágenes generaron miles de comentarios en las redes sociales, donde usuarios destacaron el gesto de amor y protección hacia los animales en momentos de desastres naturales.

#perros #viral #terremoto #videos ♬ sonido original - URGENTE24 @urgente24 🐶 🇻🇪 SALVÓ A SUS PERROS DURANTE EL TERREMOTO EN VENEZUELA Las mascotas son parte de la familia y este hombre lo dejó muy en claro. En medio del duro terremoto que azotó a Venezuela el pasado miércoles, un hombre salió de su vivienda con los perros en brazos. Arriesgó su vida para salvarlos y sin duda fue una decisión tomada con el corazón. #venezuela

Reacción al video en medio de la tragedia en Venezuela

Miles de usuarios de la famosa plataforma china de TikTok no dudaron en dejar sus comentarios en el video viral, aplaudiendo el gesto del hombre por no dejar atrás a sus mascotas en medio de la emergencia que se vive en Venezuela.

"Dios bendiga a ese señor los perritos son como sus hijos", "la familia no se abandona", "por usted señor, todavía creo en la humanidad! Dios te bendiga y Dios acompañe a Venezuela", "gracias señor por ese amor tan grande por sus animalitos", "no los abandonó en la tragedia", expresaron.

Mientras cientos de personas abandonaban edificios y buscaban lugares seguros, un adulto mayor se volvió viral al no dudar en salvar a sus dos perritos durante los dos terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio y que dejó varias víctimas.