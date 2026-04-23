Huacho: Docente de matemáticas es grabado mientras intentaba asfixiar a un perro callejero y genera indignación

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una grabación captada en una zona céntrica de Huacho muestra a un hombre intentando asfixiar a un perro en frente a varios transeúntes. Según los reportes ciudadanos, el implicado es un conocido docente de matemáticas vinculado a diversas instituciones educativas y academias locales de la provincia.

El material audiovisual rápidamente se volvió tendencia, provocando que los usuarios de Facebook identificaran al sujeto. José Alex Requejo Reyes habría trabajado en centros como Argos, Círculo Arquímedes y Cristo Rey, lo que incrementó la indignación debido a su rol como educador.

Implicancias legales para José Alex Requejo Reyes

En el Perú, estas acciones no quedan impunes ante la justicia. De acuerdo con la legislación peruana, el maltrato animal constituye un delito tipificado que busca garantizar el bienestar de los seres sensibles y sancionar a los agresores físicos.

Esta normativa establece castigos severos para quienes resulten responsables de estos actos de crueldad. Según la Ley N.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, el responsable podría enfrentar penas privativas de la libertad y la inhabilitación para la tenencia de mascotas.

Las autoridades policiales deben investigar el entorno del docente para determinar el estado de salud del animal afectado. Es fundamental que la fiscalía recoja las pruebas necesarias del lugar de los hechos, en Huacho para proceder con la denuncia formal contra el profesor identificado en redes.

¡Indignación en Huacho! 🚨 Sujeto maltrata a perrito en vía pública



En las imágenes se ve cómo un sujeto agrede a un perro en plena vía pública. El presunto responsable sería José Alex Requejo Reyes, docente de Matemáticas vinculado a instituciones educativas y academias de la... pic.twitter.com/otTuiDkVL2 — Perú21 (@peru21noticias) April 23, 2026

Rol de las autoridades y sanción social

Hasta el momento, ninguna de las instituciones educativas mencionadas en el perfil del implicado ha emitido un descargo oficial. La comunidad educativa espera que las academias se pronuncien sobre el vínculo laboral con el sujeto captado agrediendo al perro en la calle.

La presión social continúa creciendo mientras se espera el comunicado de la Municipalidad Provincial de Huaura. Los ciudadanos exigen que se apliquen las multas administrativas correspondientes, además de las sanciones penales que determine el Poder Judicial por el delito cometido en Huacho.

Debido a ello, este caso de maltrato animal cometido por José Alex Requejo Reyes en el óvalo de Huacho reactiva el debate sobre la crueldad hacia los seres vivos. El cumplimiento estricto de la Ley N.º 30407 es vital para erradicar la violencia en la sociedad.

Este acto de violencia ha generado que diversos colectivos animalistas soliciten la intervención de las autoridades competentes. La falta de una respuesta inmediata por parte de las enditades municipales ha sido uno de los puntos más cuestionados por la población civil.