Día Internacional del Libro: Estas es la historia detrás de regalar un libro y una rosa cada 23 de abril

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, una fecha que rinde homenaje a tres de los más grandes escritores de la historia: Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilazo de la Vega, quienes fallecieron en el mismo día del año 1616.

La coincidencia fue tomada por la UNESCO en 1995 como símbolo universal de la literatura y la cultura escrita, instaurando oficialmente la jornada para promover la lectura, la industria editorial y la protección de los derechos de autor.

Los autores detrás de la fecha

Cervantes, considerado el padre de la novela moderna, dejó como legado su obra cumbre, "Don Quijote de la Mancha", que marcó un antes y un después en la narrativa universal.

Shakespeare, por su parte, revolucionó el teatro con piezas como "Hamlet", "Romeo y Julieta" y "Macbeth", que aún hoy se representan en escenarios de todo el mundo.

Asimismo esta fecha conmemora al primer mestizo de ascendencia universal de América, Garcilaso de la Vega, que concilió su herencia inca y española en su obra cumbre "Comentarios reales de los Incas". La conmemoración conjunta de sus muertes convierte al 23 de abril en un día de reflexión sobre el poder de la palabra y la vigencia de sus obras.

Fecha conmemora la partida de tres grandes figuras de la Literatura.

¿De dónde nace regalar un libro y una flor?

En Cataluña, la fecha adquirió un matiz especial gracias a la coincidencia con el día de San Jorge (Sant Jordi), patrono de la región y considerado un santo intelectual.

Desde la Edad Media, la costumbre era regalar una rosa en honor al santo, símbolo de afecto y respeto. Con el tiempo, esta práctica se fusionó con la celebración literaria, dando origen a la tradición de obsequiar un libro acompañado de una rosa.

La combinación de ambos gestos se consolidó en el siglo XX, cuando libreros y floristas catalanes impulsaron la costumbre como una forma de promover la lectura y fortalecer la identidad cultural. Así, el 23 de abril se convirtió en una fiesta popular en Barcelona y otras ciudades, donde las calles se llenan de puestos de libros y rosas, y miles de personas participan en la celebración.

La fusión de lo que representaba San Jorge y la costumbre de la rosa en su honor, crearon la costumbre.

Así, lo que comenzó como una tradición local se extendió rápidamente al resto de España y luego al mundo, gracias al reconocimiento de la UNESCO. Hoy, el Día Internacional del Libro se celebra en más de un centenar de países, con ferias, lecturas públicas, homenajes a escritores y actividades escolares que buscan acercar a las nuevas generaciones al hábito de la lectura.

El Día Internacional del Libro no es solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio de que la literatura une culturas y generaciones. La coincidencia de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, sumada a la tradición catalana de Sant Jordi, dio origen a una costumbre que combina conocimiento y afecto: regalar un libro y una rosa.