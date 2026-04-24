MML asumió la emisión de licencias de conducir en Lima: Conoce la nueva SEDE para tramitar tu brevete

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió oficialmente la emisión de licencias de conducir clase A en la capital, en el marco de la transferencia de funciones de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Con ello, la sede en donde los ciudadanos solían tramitar sus brevetes para autos particulares y otro vehículos en dichas categoría ahora tendrá una nueva ubicación.

En esta nota te contamos la ubicación de la nueva sede para tramitar tu brevete, así como los horarios de atención y sus requisitos.

Nueva sede para tramitar licencias de conducir clase A

Las licencias de conducir clase A son aquellas que se otorgan a los ciudadanos que tienen en su posesión vehículos livianos, buses, carga, entre otros, en las categorías I, II-A, II-B, III-A, III-B, III-C.

Si posees alguno de estos vehículos y deseas tramitar dicha licencia para poder transitar por la capital, deberás acercarte de manera presencial al Concesionario Circuito Vial Lima Norte SAC, ubicado en el jirón Flor de Arayanes 361 en el distrito de Comas.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. y se contará con personal altamente calificado que garantiza evaluaciones imparciales y un proceso ágil, informa la autoridad edil.

Cabe destacar que el procedimiento para la obtención del brevete no presenta ninguna variación. Es decir que quienes soliciten la licencia por primera vez deberán aprobar un examen médico en un establecimiento autorizado y después rendir pruebas de manejo y conocimiento.

Si bien anteriormente la Comuna Limeña ya venía realizando tareas de emisión de brevetes, estas se circunscribían únicamente a la emisión de licencias de conducir clase B.

¿Cuáles son las licencias de clase B?

Las licencias de conducir de Clase B en el Perú están destinadas exclusivamente a la operación de vehículos menores, los cuales poseen dos o tres ruedas y pueden ser motorizados o no motorizados.

Entre ellas destacan las categorías B-IIb, para motocicletas y bicimotos, y la B-IIc, que faculta la conducción de mototaxis y trimotos destinadas al transporte de pasajeros o carga.

En conclusión, con la transferencia de funciones del MTC a la Municipalidad de Lima, ha cambiado el lugar para tramitar una licencia de conducir clase A en la capital. Según ha informado la Comuna Limeña, esta se ubicará en el Concesionario Circuito Vial Lima Norte SAC, ubicado en el distrito de Comas,