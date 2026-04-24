Extorsionan a director de colegio en Cercado de Lima y madres temen ataque contra sus hijos

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de extorsiones que golpea diversos sectores de Lima Metropolitana ha escalado al sistema educativo. Madres de familia del colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, localizado en el Cercado de Lima, han expresado su preocupación tras las amenazas de extorsión que viene recibiendo el director de la institución porque temen que ataquen a sus hijos.

Temor por ataque a estudiantes en el Cercado de Lima

La delincuencia ha vuelto a encender las alarmas en el sector educativo, esta vez en la escuela Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, donde desde sus inmediaciones madres de familia levantaron su voz de protesta ante la angustía que sienten tras los intimidaciones que viene recibiendo el director de dicha institución debido a una obra que se realiza en el plantel.

Cabe señalar que, semanas atrás, hombres desconocidos habrían llegado hasta el citado colegio para mostrar sus pistolas a modo de amenaza para que procedan a abonar el monto económico que exigen.

"A mi hijo me lo pueden entregar en cajón, hay que ser realistas o invalido, una bala le puede caer. No nos aseguran nada de seguridad", aseveró una de las féminas con desasosiego por esta situación.

En tal sentido, las progenitoras de los estudiantes narraron que la constructora encargada de la obra viene pagando cupos a una banda criminal. Al respecto, una de las mamás reveló que observó "nervioso" a uno de los trabajadores de seguridad, quien posteriormente explicó que un hombre vino y le mostró un arma de fuego.

Seegún información vertida por Latina Noticias, testigos indicaron que, los sujetos llegaron hasta la puerta principal de la institución educativa a bordo de una camioneta. El objetivo de este delincuentes habría sido intimidar al personal encargado de la protección del colegio.

Además, las madres de familia aseguran que no es la primera vez que se suscitan este tipo de hechos. Y que de continuar este tipo de amenazas contra el director y la obra sus hijos pasarían a llevar clases virtuales por un periodo de cuatro meses.

Colegio de Piura bajo presunta amenaza de ataque a balazos

La criminalidad también se ha registrado en provincia, exactamente en la ciudad de Sullana, en la región Piura, donde el colegio Santa Rosa HH Maristas se encuentra bajo presunta amenaza de ataque a balazos.

En esta institución se halló una pinta amenazante en los servicios higiénicos encendiendo las alarmas ante un presunto atentado con arma de fuego. Tras ello personal de Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron hasta la escuela para iniciar las investigaciones.

Una grave situación atraviesa el colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán debido a que el director viene siendo extorsionado lo que ha generado preocupación en los padres ante un posible ataque contra sus hijos.