Universidad San Marcos denuncia incumplimiento del medio pasaje estudiantil en transporte público

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 23 de abril, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos denunció el incumplimiento de la aplicación del medio pasaje para estudiantes en el transporte público mediante un comunicado que invoca a las autoridades a tomar acción al respecto.

Medio pasaje no se estaría cumpliendo, afirma la San Marcos

En el pronunciamiento, la Decana de América expresó su preocupación frente a la situación, ya que este derecho se encuentra establecido en la Ley N.º 26271, que dicta la implementación de pases libres y diferenciados cobrados por empresas de transporte público y urbano.

La norma aplica a alumnos universitarios y de institutos superiores (con carreras de al menos seis semestres), escolares, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Bomberos Voluntarios.

Según el artículo 3 de dicha ley, "el precio del pasaje universitario, en el ámbito urbano o interurbano, no podrá exceder del 50% del precio del pasajero adulto" y procede desde las 5 a.m. hasta las 12 pm.

Al respecto, la San Marcos advirtió que el incumplimiento de este derecho afecta de forma directa la "formación académica de miles de estudiantes".

"La universidad invoca a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto y cumplimiento efectivo de este derecho, conforme a lo establecido por la normativa vigente, en beneficio de la comunidad estudiantil", finalizó.

📢 La Universidad Nacional Mayor de San Marcos invoca a las autoridades a garantizar el cumplimiento del derecho al medio pasaje, reconocido por la Ley N.° 26271, en beneficio de la comunidad estudiantil. pic.twitter.com/QmqnjeW2EW — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) April 23, 2026

Si bien la UNMSM no detalló en qué circunstancias constataron la incidencia, el medio pasaje debe ser presentado mediante el carnet universitario vigente si la persona desea acceder al beneficio.

La norma también se complementa con la Ley Universitaria 302220, en el Artículo 127 de la Constución, donde también reconoce el derecho al 50% del pasaje.

Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos implementa baños inclusivos

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM anunció que los servicios higiénicos del tercer piso de la universidad serían de uso inclusivo a partir del martes 22 de abril, buscando priorizar el respeto a la identidad de género y elimintar la discriminación.

Este cambio es transitorio y se definirá luego de que las autoridades del Rectorado emitan sus lineamientos y directivas para toda la casa de estudiios. Por ahora, es considerada una buena práctica institucional.

"Esta medida implica que dichos espacios podrán ser utilizados en función de la identidad de género de cada persona, promoviendo así el respeto a la diversidad y la convivencia armoniosa entre los y las integrantes de nuestra comunidad", se lee en el comunicado.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos denunció el incumplimiento de la aplicación del medio pasaje para estudiantes en general en el transporte público.