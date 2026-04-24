Áncash: Gobierno prorroga estado de emergencia en el distrito de Independencia por peligro de contaminación hídrica

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo amplió por 60 días calendario, a partir del 27 de abril, el estado de emergencia en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región Áncash, por peligro inminente ante contaminación hídrica.

Lo dispuesto por el gobierno de transición se enmarca en el Decreto Supremo N.º 060-2026-PCM, publicado este viernes 24 de abril en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Acciones a realizar

El Gobierno Regional de Áncash y el gobierno local comprendido, con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación de los ministerios de Salud, Vivienda, Defensa, Interior, Ambiente, y demás instituciones públicas y privadas involucradas, continuarán con la "ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de las respuesta y rehabilitación que correspondan".

El dispositivo precisa que dichas acciones deberán tener "nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento", las cuales podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competente.

La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional de los carteras ministeriales involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Contaminación requiere atención inmediata

Es importante mencionar que, lo determinado por el Gobierno se sustenta en los informes técnicos elaborados por el INDECI que concluyen que la población de la región Áncash se encuentra expuesta ante un peligro inminente debido a la contaminación del recurso hídrico de la subcuenca del río Casca, tal como fuera establecido en febrero último.

En ese sentido, desde el INDECI señalan que se deben culminar las acciones principalmente en lo correspondiente, a la operatividad, la optimización del sistema de conducción y el abastecimiento de agua apta para consumo humano, entre otras, en beneficio de los pobladores del distrito de Independencia.

En el marco de la Ley N.º 29664, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), el INDECI deberá efectuar las "acciones de coordinación y seguimiento a las recomendaciones y acciones inmediatas y necesarias que se requieran o hayan sido adoptadas por el Gobierno Regional y/o los sectores involucrados en el marco de la declaratoria de estado de emergencia, debiendo remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros, el informe de los respectivos resultados.

Finalmente, el presente decreto supremo es refrendado por el presidente José María Balcázar, Luis Arroyo Sánchez, titular del Consejo de Ministros, y los titulares de Defensa, Interior y Vivienda.