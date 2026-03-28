Tumbes: Ejecutivo declara estado de emergencia en provincia de Zarumilla por 60 días

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N° 045-2026-PCM, con el cual declara estado de emergencia en la provincia de Zarumilla, del departamento de Tumbes, por un periodo de 60 días calendario. Esta medida busca combatir la inseguridad ciudadana y otros actos delictivos.

Estado de emergencia en Zarumilla: ¿Qué medidas se dan?

De acuerdo a la norma oficializada y publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano se especifica que con la medida se dispone el despliegue de la Policía Nacional del Perú, contando con el respaldo estratégico de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para el control del orden interno.

Asimismo, se destaca que las zonas de intervención de los agentes del orden será sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos, para seguir velando por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que viven en Zarumilla, en Tumbes.

En virtud del numeral 1) del artículo 137 de la Constitución, la vigencia de este estado de emergencia implica la suspensión o restricción de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad y seguridad personales.

Decreto Supremo N° 045-2026-PCM declara estado de emergencia en Zarumilla.

Lucha contra la inseguridad ciudadana

El marco legal que rige las intervenciones de las fuerzas del orden durante el estado de emergencia en Zarumilla garantiza que estas actúen bajo normas específicas de conducta y respeto a los derechos humanos, detallándose de la siguiente manera:

Regulación para la PNP: Sus intervenciones deben realizarse estrictamente bajo lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1186, el cual regula el uso de la fuerza por parte del personal policial, así como su respectivo reglamento.

Sus intervenciones deben realizarse estrictamente bajo lo establecido en el el cual regula el uso de la fuerza por parte del personal policial, así como su Regulación para las FF. AA.: Su actuación, en apoyo a la PNP, se rige por el Título II del Decreto Legislativo N° 1095 , que establece l marco legal que regula el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, incluyendo también su reglamento.

Su actuación, en apoyo a la PNP, se rige por el Título II del , que establece l marco legal que regula el empleo y por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, incluyendo también su reglamento. Protección de poblaciones vulnerables: Para asegurar un trato digno y prevenir abusos, las fuerzas del orden deben aplicar el "Protocolo de actuación conjunta del Estado". Este instrumento técnico está diseñado específicamente para articular los servicios estatales en situaciones de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad.

Estado de emergencia: Financiamiento de las operaciones

Finalmente, el Decreto Supremo N° 045-2026-PCM dispone que la implementación de las acciones previstas se financian con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente.

De esta forma, el Ejecutivo oficializó la norma que declara estado de emergencia en la provincia Zarumilla, en Tumbes, por 60 días, con el fin de seguir con las acciones necesarias para combatir la criminalidad e inseguridad ciudadana dentro de los límites legales establecidos.