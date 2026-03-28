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Más de 10 mil operativos en las últimas 72 horas a nivel nacional: PNP desarticuló a 154 bandas criminales

Durante el balance, la Policía Nacional informó que fueron 10 816 operativos realizados a nivel nacional, en donde se desarticuló a bandas criminales calificadas como "peligrosas".

PNP desarticuló 154 bandas criminales tras operativos en últimas 72 horas
PNP desarticuló 154 bandas criminales tras operativos en últimas 72 horas (Mininter)

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 28/03/2026

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En el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, las autoridades han presentado los resultados policiales obtenidos en las últimas 72 horas. Según precisaron, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha desarticulado un total de 154 bandas criminales durante operativos realizados a nivel nacional.

Balance operativo 

Durante una ceremonia, liderada por el ministro del Interior, José Zapata, las autoridades policiales brindaron detalles sobre lo que fueron las intervenciones realizadas por efectivos policiales en cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad.

Según informaron, la PNP realizó un total de 10 816 operativos a nivel nacional, lo cual permitió la desarticulación de cinco organizaciones criminales y 154 bandas delictivas. Producto de ello, se detuvo a 2 336 personas en flagrancia; asimismo la captura de 672 personas que tenían requisitoria vigente.

Dicho balance policial, incluye la incautación de 82 armas de fuego, 147 kilos de clorhidrato de cocaína y 3 107 cartuchos de dinamita. Con estos hallazgos de estaría neutralizando potenciales actos de extorsión y atentados.

Ministro del Interior busca recuperar tranquilidad

Cabe mencionar que, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) ratificó el compromiso y trabajo de la Policía Nacional en el marco de la constante ola de violencia que golpea no solo a transportistas, sino también a comerciantes y demás. Al respecto, informaron que se ejecutan labores de inteligencia operativa y de investigación.

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"Cada operativo que la PNP realiza es una acción directa para recuperar la tranquilidad de las calles. El mensaje es claro, el Estado no retrocede, estamos por encima de la delincuencia", dijo ante los presentes, el último viernes 27 de marzo.

Organizaciones calificadas como "peligrosas"

Entre las bandas criminales desarticuladas por la PNP, a nivel regional, se capturó integrantes de las bandas criminales 'Los Ilegales de José Olaya' y 'Los Lagartos', las cuales fueron calificadas como "peligrosas". Estos sujetos portaban armamento de guerra y tenían en la mira a transportistas.

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Por otro lado, en Lima Metropolitana, se detuvo a 622 peruanos y 63 extranjeros, entre ello, se destaró la caída de la banda 'Los Berracos de Medellín', la cual estaba integrada por cinco extranjeros que se dedicaban al préstamo extorsivo, en la modalidad de gota a gota.

En conclusión, las autoridades tanto del Ejecutivo como de la Policía Nacional precisaron que las instituciones del Estado tienen el objetivo de recuperar la "tranquilidad" en las calles, por lo que se estaría presentando un "avance" con la captura de presuntos delincuentes y demás.

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