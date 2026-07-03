¡Insólito! Detienen a falso policía que estafaba en redes sociales usando IA para verse guapo y musculoso

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre fue detenido tras ser acusado de estafar a personas en redes sociales haciéndose pasar por policía. Utilizaba fotografías editadas con inteligencia artificial para mejorar su apariencia física, mostrándose más atractivo y musculoso con el objetivo de ganar confianza y captar víctimas según las autoridades locales informaron.

La intervención se realizó en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, en Ecuador, luego de una denuncia ciudadana. La Policía Nacional ejecutó el operativo y logró ubicar al sospechoso, quien habría creado un perfil falso para engañar a usuarios en internet mediante una estrategia de suplantación de identidad digital coordinada en curso.

¿Cómo estafaba el falso policía?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el detenido utilizaba uniformes tipo camuflaje y accesorios policiales para simular ser un agente en servicio. Sus familiares fueron informados tras la detención mientras las autoridades analizaban el material incautado incluyendo prendas y dispositivos usados para alterar su imagen mediante IA reportes oficiales indican.

El sujeto mantenía presencia activa en redes sociales especialmente en TikTok donde acumulaba alrededor de 16.500 seguidores. Publicaba imágenes editadas con inteligencia artificial para proyectar una apariencia más atractiva y generar interacción con usuarios que luego se convertían en potenciales víctimas según investigaciones policiales en curso del caso actual continuo.

Falso policía estafaba personas con fotos hechas con IA

Las autoridades indicaron que el esquema consistía en iniciar conversaciones con personas desconocidas, ganar su confianza mediante interacciones constantes y posteriormente solicitar dinero con diversos pretextos . El uso de la imagen falsa del supuesto policía reforzaba la credibilidad del engaño y facilitaba la captación de víctimas en plataformas digitales seguras.

La Policía precisó que el caso continúa en investigación y será evaluado por las autoridades judiciales correspondientes, por lo que no representa una sentencia definitiva. Asimismo reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de fraudes que utilizan tecnología y redes sociales para engañar a usuarios preventivamente hoy.

El caso ha generado preocupación por el uso de inteligencia artificial en estafas digitales y la facilidad con la que se construyen identidades falsas en redes sociales. Las autoridades advierten a los usuarios sobre estos riesgos y recomiendan verificar perfiles antes de establecer contacto o enviar dinero a desconocidos actualmente.

Finalmente, el caso evidencia cómo la inteligencia artificial puede potenciar fraudes digitales al permitir la creación de identidades falsas más convincentes. Las autoridades advierten que este tipo de estafas en redes sociales van en aumento y apelan a la confianza de las víctimas. El hecho refuerza la necesidad de mayor educación digital y verificación constante de perfiles.