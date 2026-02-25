Adrián Villar podría ir preso mientras Fiscalía investiga el caso Lizeth Marsano, señala abogado

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso Lizeth Marzano dio un giro radical luego de que se conozca que Adrián Villar, el conductor que la atropelló, se había reunido con su padre y la periodista Marisel Linares horas después de que huyó. Ahora, ello le podría costar una prisión preventiva.

Villar podría ser detenido preliminarmente, afirma abogado de familia Marzano

Este martes, nuevas imágenes de cámaras de seguridad desmintieron la versión de Villar, que señalaba que este había sido internado apenas llegó a su casa, debido al shock del accidente. Sin embargo, este se encontraba con su padre, la periodista, su novia Francesca Montenegro y el padre de esta en un parque de San Isidro.

Luego de la evidencia, el abogado de la familia de la víctima, Carlos Grados, señaló a Exitosa que Villar podría ir a prisión en las próximas horas, mientras se investiga lo ocurrido.

"Va a depender de cuál sea la formulación del Ministerio Público al requerimiento pertinente. Si tiene todos los elementos que ya se han acreditado y que nosotros también estamos mostrando, creo que podría tener un peso sustancial para poder solicitar", sostuvo.

Grados manifestó que la familia de la campeona nacional de buceo, que tenía 32 años, espera que el causante de su muerte sea detenido preliminarmente lo más pronto posible. "Creo que tenemos un poco más de elementos pertinentes para poder solicitar eso", afirmó.

Marisel Linares y personas involucradas podrían ser condenadas

Respecto a los involucrados en la reunión con Adrián Villar, ocurrida apenas horas después de accidente, el abogado indicó que estos habrían incurrido en delitos como el encubrimiento y obstaculización del proceso judicial.

"Habría un tema de encubrimiento real del suceso pertinente para esclarecer los hechos respectivos. También podría ser una obstaculización, porque ya tenían conocimiento de que el señor había confesado la comisión del acto y nunca tuvieron el valor de poder indicar 'vamos a la comisaría y te ponemos a derecho'", aseguró.

En ese sentido, Grados destacó que los allegados al joven de 21 años "han esperando que pase el plazo correspondiente a la flagrancia" para recién ponerse a derecho, por lo que se están enfocando en la responsabilidades penales de Villar y las cuatro personas con las que estuvo tras el fatal atropello.

Por ello, subrayó que la familia de Lizeth Marzano sigue en búsqueda de justicia y que las diligencias continúan su curso.

"Tenemos programada la diligencia de reconstrucción de hechos para el jueves a las 11 de la noche justo en la avenida Camino Real, en la cuadra 8, donde se han suscitado los hechos", mencionó.

