Reportera mexicana se lleva un gran susto en directo por alarma de ataque en Jalisco

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión que vive Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se trasladó a la cobertura periodística. Durante un enlace en vivo para el noticiero Notitrece de Guadalajara, la reportera Mariana Quirarte se encontraba informando desde la entrada de la XV Zona Militar en Zapopan cuando recibió una advertencia inesperada.

Durante la transmisión, elementos del Ejército mexicano se acercaron a la periodistas y le alertaron sobre un posible ataque en la zona y le recomendaron resguardarse de inmediato. La reportera se vio entonces obligada a interrumpir su transmisión y a apartarse del lugar, generando preocupación entre la audiencia que seguía el reporte en directo.

Tensión tras la violencia en Jalisco

El episodio ocurrió en medio de la tensión que se vive tras ola de violencia que se desató el último fin de semana tras el operativo militar en Tapalpa, donde murió El Mencho. Desde entonces, se han registrado narcobloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos en distintos puntos del estado, lo que ha elevado la percepción de inseguridad y ha puesto a las fuerzas armadas en máxima alerta.

La presencia de periodistas en zonas sensibles se ha convertido en un riesgo adicional, ya que las coberturas en vivo pueden coincidir con operativos o advertencias de posibles atentados.

Una falsa alarma

Momentos después del incidente, se confirmó que la advertencia correspondía a una falsa alarma, de acuerdo a lo que informó el propio medio de la comunicadora. No obstante, el susto vivido evidenció el nivel de tensión que se respira en la región y la vulnerabilidad de quienes informan desde el terreno. El canal agradeció la rápida reacción de los militares y destacó que su corresponsal se encuentra bien.

El incidente refleja cómo la violencia ligada al narcotráfico no solo afecta a la población civil, sino también a los periodistas que cumplen con la labor de informar. La necesidad de resguardarse en plena transmisión en vivo se convierte en una imagen poderosa de la inseguridad que atraviesa Jalisco.

La ola de violencia tras la muerte de El Mencho ha dejado un saldo de decenas de muertos y ha encendido las alarmas internacionales, incluyendo a organismos como la FIFA, que solicitó reportes de seguridad al Gobierno mexicano de cara al Mundial 2026. En este contexto, cada episodio, incluso las falsas alarmas, refuerza la percepción de un estado bajo presión.