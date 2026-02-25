SIN LUZ hasta por 8 horas: Anuncian corte del servicio eléctrico el domingo 28 de febrero

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Anuncian cortes programados del servicio eléctrico para el domingo 28 de febrero en algunas regiones del país. Conoce si tu distrito se verá afectado con la medida de forma temporal.

¿Por qué será el corte de luz?

En la actualidad, varias personas realizan teletrabajo desde la comodidad de su hogar; sin embargo, este 28 de febrero, tendrán algunos inconvenientes, ya que de acuerdo al más reciente reporte de Hidrandina, empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, se ejecutará una nueva jornada de restricción del servicio eléctrico.

¿El motivo? Pues bien, de acuerdo a lo reportado en su página oficial, el corte temporal se deberá a trabajos de mantenimiento de redes en media tensión, como podado de árboles, cambio de estructuras, reubicación u otras acciones necesarias para seguir brindando un servicio de calidad y permitir que el sistema no tenga problemas en el futuro.

En ese marco, la entidad exhortó a sus usuarios a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto por la suspensión del suministro en un determinado horario que te revelamos a continuación. ¡Toma nota!

Sin servicio eléctrico el 28 de febrero

De acuerdo al más reciente reporte de Hidrandina, hasta el cierre de esta nota, el corte de luz este domingo 28 de febrero se desarrollará en distritos de la región Cajamarca, de la siguiente manera:

En Bolívar , desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., en: Todo el distrito.

, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., en: Todo el distrito. En Chuquibamba/Chachapoyas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: Chuquibamba, Chumbol, Jugo, Jardín, Opaban.

desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: Chuquibamba, Chumbol, Jugo, Jardín, Opaban. En José Sabogal/San Marcos , desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Todo el distrito de Longotea, Bolívar, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Bolívar, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Todo el distrito de Uchumarca desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Ucuncha desde 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. en todo el distrito.

Emergencia en el país por lluvias

Este anuncio del corte de luz, se da en medio de la emergencia que se vive por las intensas precipitaciones en el sur del país. El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia en diversos distritos de 14 regiones ante el peligro inminente generado por las lluvias que vienen afectando a la población, la infraestructura productiva y los servicios básicos.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 025-2026-PCM, fue publicada en el diario oficial El Peruano y tendrá una vigencia de 60 días calendario. La norma autoriza la ejecución de acciones excepcionales e inmediatas destinadas a la reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación.

Es así como Hidrandina reportó que ejecutará una nueva jornada de corte de luz este domingo 28 de febrero, afectando a los vecinos de los distritos de Cajamarca.