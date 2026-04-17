Universitarios convocan a marcha para que se cumpla el medio pasaje: "Se sigue vulnerando este derecho"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Estudiantes universitarios anuncian la convocatoria a una marcha para el próximo miércoles 22 de abril en rechazo del incumplimiento del medio pasaje. Ello en un contexto de alza de tarifas de transporte por el aumento del precio del combustible y un mayor número de extorsiones.

Movilización por medio pasaje universitario

En conversación con Exitosa, el representante de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Yordi Cainicela, anunció esta movilización ya que muchos jóvenes y familias se ven afectados económicamente debido a la subida de precios en el transporte.

Según comentó, la tarifa en distintos puntos de Lima se incrementó en un primer momento a causa del impacto económico de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el alza más reciente corresponde a la subida del precio del combustible por la crisis energética de inicios de marzo y las extorsiones.

Ante este panorama, un viaje que antes solía costar S/1 se ha incrementado a S/2 , como viene ocurriendo en el tramo que conecta la Plaza 2 de Mayo con el campus de la UNMSM. La situación se repite en varios puntos claves de la capital de alta afluencia de universitarios y en muchos casos no se respeta este derecho.

"Hasta la fecha se sigue vulnerando este derecho que por ley le corresponde al estudiante universitario. En contraste al policía nunca se le cobra, siempre se le respeta el hecho que no tenga que pagar", señala el representante estudiantil.

Hasta el momento, se ha dado a conocer que a la movilización se sumarán estudiantes de San Marcos, Villareal, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la UPC. En el interior del país, en tanto, cuentan con el apoyo de casas de estudio de Huancavelica, Cusco, Puno, Madre de Dios, Junín y Apurímac.

Otras consignas de la marcha

El cobro del medio pasaje no es la única exigencia en la agenda de los universitarios. Cainicela señala que entre otras consignas se encuentra el aumento del presupuesto a las universidades públicas para que se condiga con el incremento de la oferta de carreras y un apoyo por el alza del costo de vida.

Finalmente, también exigen justicia por la muerte de más de 50 personas durante el mandato de la expresidenta Dina Boluarte. "Hasta la fecha los familiares de los asesinados no obtiene ningún tipo de justicia", señaló.

De esta manera, estudiantes universitarios han convocado a una marcha este 22 de abril por el respeto al medio pasaje.