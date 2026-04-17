Gobierno podría destrabar proyecto del Gasoducto Sur durante esta semana, anuncia el presidente José Balcázar

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el presidente José María Balcázar anunció que su gestión podría destrabar el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) durante esta semana, como parte de un plan para priorizar obras en la zona sur del país.

Gasoducto Sur Peruano podría ser destrabado

La ejecución del Gasoducto Sur Peruano (GSP), un megaproyecto que pretendía transportar gas natural desde Cusco hasta las regiones del sur pero que quedó inconcluso por la corrupción, se ha vuelto a poner en discusión después de que una deflagración en un ducto de Camisea ocasionara una crisis energética a nivel nacional.

Ante este escenario, el presidente de la República ha planteado la posibilidad de que durante esta semana se presenten avances significativos en este proyecto como parte de un plan para priorizar más obras que beneficien a regiones como Cusco, Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua.

"Estamos celebrando varios convenios muy importantes para el sur del Perú y probablemente esta semana estamos destrabando el Gasoducto Sur. Con esas obras que estamos haciendo y la Carretera Central que estamos haciendo de todas maneras estamos cumpliendo con el mandato que nos dio el Congreso", dijo.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En declaraciones para Exitosa, el presidente José Balcázar indicó que las investigaciones sobre la crisis energética tienen que continuar, para determinar si la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) es responsable o no de lo ocurrido.



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¿Por qué se paralizó el proyecto Gasoducto Sur Peruano?

El proyecto GSP se planteó durante el gobierno de Ollanta Humala como una alternativa para masificar la distribución del gas a nivel nacional. Sin embargo, se detuvo abruptamente en enero de 2017 a raíz del caso fiscal Lava Jato, en donde se investigó por corrupción a la principal empresa concesionaria: Odebrecht.

A raíz de este escándalo internacional, el sueño de llevar gas hacia el sur del país quedó trunco por muchos años. Sin embargo, ha vuelto a ser materia de discusión después de que a inicios de marzo de este año ocurriera una grave deflagración de un ducto de Camisea, en Megantoni (Cusco), considerada la columna vertebral de nuestro sistema energético.

El incidente desnudó la extrema vulnerabilidad del Perú. Al fallar el único ducto existente, se tuvo que racionar el GNV para taxis y buses y las centrales eléctricas tuvieron que quemar diésel, elevando los costos de la luz de inmediato. Se estima que el país perdió cerca de 200 millones de dólares diarios durante los días más críticos.

Con este precedente y un impacto económico que afecta a los bolsillos de todos los peruanos, el presidente José María Balcázar ha planteado que esta semana se podría destrabar el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).