Corte de luz el 18 de abril en Lima y Callao: Distritos afectados con la suspensión del servicio eléctrico

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Anuncian corte de luz en Lima y Callao el 18 de abril: Conoce qué distritos se verán afectados y los horarios de la suspensión del servicio eléctrico, según el último reporte de la empresa Pluz Energía Perú.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

A través de su página oficial, la empresa reportó que ejecutará el corte de luz en diversos distritos de la capital este sábado, debido a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de garantizar la optimización de la red.

Pidió la comprensión del caso y que los usuarios puedan tomar medidas previsionales para aminorar el hecho de que no contarán con electricidad en sus hogares o negocios en un determinado horario.

¿En qué distritos no habrá luz el18 de abril?

De acuerdo al cronograma fijado en sus plataformas oficiales que puedes acceder a través de este ENLACE, las zonas que se verán afectadas por el corte de luz el 18 de abril serán las siguientes:

Sin luz en Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 11:45 p.m. en Jr. Callao cdra. 1, Jr. Camaná cdra. 2, Jr. de la Unión cdra. 2, Jr. Conde de Superunda cdra. 1, psje. Nicolás de Rivera El Viejo dra. 1, psje. Sta. Rosa cdra. 1.

En Carabayllo / Puente Piedra

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Nueva Jerusalén Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, C.P. Las Orquídeas de Bello Horizonte Mzs. B, D, A.H. Los Jardines de Carabayllo Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, M, Asoc. Agrup. Fam. La Fontana Mzs. A, B, Coop. Viv. Trab. del Consej. Prov. de Lima Mzs. A, B, C, M, Asoc. Sta. Cruz Mzs. S/N, A.

Sin servicio en San Miguel

Desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 en calle Miguel Hidalgo cdra. 1, calle Ampay cdra. 1.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Costanera-SN (puente peatonal) Playa Costa Verde Alt. Predio N 25, CA Jorge Chávez esq. Av. Costanera Lt. 2B.

En el Callao

Desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en P.J. Albergue Constanzo Mzs. A, B, F, G, H, I, Urb. Melitón Carbajal Mzs. A, B, C, D, Urb. Fundo La Chalaca Mzs. B, F, G, J, K, Av. Óscar R. Benavides (ex Colonial) cdras. 16, 19, Asoc. Vda. Sta. Ángela Mz. F, calle Luis Bravo Arévalo cdras. 1, 2, calle Luis Miroquesada de la Guerra cdra. 1, Jr. Rómulo Aseretto cdras. 1, 3, calle Carlos Arenas Loayza cdras. 1, 2, 3, Jr. Sta. Fe cdras. 3, 4, Av. Saenz Peña cdras. 15, 17.

En el Rímac

Desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. en P.J. Leoncio Prado Mzs. N, Ñ, O, P.

Corte de luz en Independencia

Finalmente, Pluz Energía Perú anunció que en este distritos las áreas sin electricidad serán las que se detallan en la imagen:

Independencia sin luz.

Si pensabas hacer trabajo remoto el 18 de abril, revisa primero si tu zona está en la lista de los distritos de Lima y el Callao que se verán afectados con el corte de luz programado por Pluz Energía Perú.