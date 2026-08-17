Christian Cueva defiende a Paolo Guerrero de críticas y arremete contra Manco: "Me está llegando"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva salió al frente para defender al futbolista de Alainza Lima, Paolo Guerrero, ante las críticas que recibió recientemente del exjugador Reimond Manco. Suelto de huesos, el popular 'Aladino' mostró su total descontento por lo expresado por el ex 'Jotita' y arremetió contra él.

Christian Cueva arremete contra Reimond Manco

Durante una entrevista concedida a Juan Manuel Vargas para su programa de YouTube 'La parrila del loco', se refirió acerca de los cuestionamientos. Manifestó que estos sí les ha interesado cuando "son buenos" y señaló que no le afecta lo que pueda manifestar la prensa acerca de él debido a que considera que hay algunas críticas que sí son constructivas y son necesarias "escucharlas".

Sin embargo, el exjugador de la Fiorentina le repreguntó que hay ocasiones en las que dichos comentarios podrían llegar a afectarlos, pero, fiel a su estilo, la apreja de Pamela Franco expresó "somos paradores". Eso dio pie a que lancé un tajante comentario sobre Manco, quien estuvo en boca de todos en la última semana por lanzar opiniones sobre Paolo Guerrero y su desempeño en Alianza Lima.

"Cuando es una crítica constructiva nosotros la escuchamos, pero que hable cualquier hu****. Voy a ser directo ah porque ya me está llegando. Pasó algo con Paolo hace poco, quizá no fue un buen partido de él contra nosotros de Boys, pero antes del partido no dijeron estos partidos no son para él", aseveró el autodenominado '10 del pueblo'.

'Cuevita' consideró que sí se realiza algún tipo de críticas como las que recibió el 'Depredador' estas deben ser realizadas previamente al partido más no durante el desarrollo de este.

Christian Cueva casi 'cuadra' a Reimond Manco

El 'Loco' Vargas le preguntó a Christian Cueva si en algún momento lo ha encarado a Reimond Manco. La respuesta dele xjugador de la selección peruana sorprendió y brindó mayores detalles de aquella anécdota.

"Una vez lo encontré viajando a Huánuco, se puso la capucha y se fue. Ya imagínate pues, se me chorreó (...) Decir que Paolo no está para estos partidos, eso se dice antes. Paolo viene bien, el tipo de se cuida, es un profesional", opinó Cueva.

Fiel a su estilo, Christian Cueva se refirió acerca de las críticas que viene recibiendo Paolo Guerrero por parte de Reimond Manco, acerca de su rendimiento en el partido de Alianza Lima vs. Sport Boys. 'Aladino' sostuvo que le "está llegando" lo realizado por el ex 'Jotita'