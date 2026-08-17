Keiko Fujimori anuncia que declarará en emergencia regiones y zonas afectadas tras lluvias: "Hoy por la noche se activa todo"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de la serie de intensas lluvias que se reportaron el pasado 16 de agosto y han causado importantes afectaciones en diversos distritos de la capital, la presidenta de la República, Keiko Fujimori llegó a Villa El Salvador para evaluar los daños y tomar acciones en favor de la población.

Keiko Fujimori llegó a Villa El Salvador tras intensas lluvias registradas

Ante la consulta de Exitosa sobre las acciones frente a las intensas lluvias y aniegos registrados en Lima Sur, la presidenta Keiko Fujimori anunció que se declarará en emergencia algunas regiones y distritos afectados, como Villa El Salvador. "Hoy por la noche se activa todo", señaló.

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