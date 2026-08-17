Hija de María Pía Copello cuenta detalles de su estado de salud tras sufrir un accidente

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Menudo susto se llevó la hija de María Pía Copello, Catalina, al caerse en las escaleras del colegio y dañarse el tobillo. Para calmar a la gente que se preocupó, la pequeña reapareció en redes al lado de la conductora y contó todos los detalles sobre su estado de salud.

Hija de María Pía relata sobre accidente

Todo ocurrió el lunes pasado, cuando Catalina se encontraba en su centro de estudios junto a unas amigas. La menor contó que descendía por las escaleras cuando sufrió una caída que, en un primer momento, no parecía tan grave.

Según relató la hija de María Pía Copello, se cayó aproximadamente desde el tercer escalón y se dobló el tobillo. Lo curioso es que, durante los primeros minutos, el dolor no fue demasiado intenso, por lo que continuó con sus actividades.

Sin embargo, la situación cambió conforme pasaron las horas. Al momento de salir del colegio, el dolor aumentó considerablemente y llegó al punto de no poder apoyar el pie.

"Estaba en mi colegio, todo normal, y estaba bajando las escaleras con unas amigas. Me caí como del tercer escalón y me doblé el tobillo. En ese momento, el pie no me dolía tanto, pero ya cuando estaba en la salida me empezó a doler que no podía pisar", contó Catalina en el video que compartió junto a su madre.

María Pía recibió llamada de emergencia

Mientras todo esto ocurría, María Pía Copello se encontraba grabando su podcast en vivo cuando recibió la noticia del accidente de su hija. La conductora tuvo que interrumpir la transmisión para atender la emergencia y dirigirse a verla.

Al llegar a casa, la presentadora se dio cuenta de que el asunto requería atención médica al notar las dificultades que tenía Catalina para caminar y el dolor que presentaba. "Cuando la vi, supe que no era algo sencillo, así que decidí llevarla a una clínica para que la evaluaran", relató María Pía Copello.

Luego de ser atendida y pasar por una radiografía, los médicos determinaron que la adolescente tenía un esguince de ligamento. Debido a la lesión, le recomendaron utilizar una férula y movilizarse con muletas durante algunos días.

Aunque en un inicio todos se asustaron, Cata dejó en claro que ya está fuera de peligro y tranquila. Por ahora viene cumpliendo las órdenes del doctor al pie de la letra, guardando reposo hasta que pueda volver a sus rutinas de siempre.

De esta manera, la hija de María Pía Copello, Catalina, sigue recuperándose del accidente que sufrió en el colegio. Tras pasar por la clínica, se confirmó que tiene un esguince de ligamento, por lo que tendrá que usar férula y muletas por un buen rato.