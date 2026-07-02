Sutep pide a Keiko Fujimori PRIORIZAR la educación y atender la CRISIS de infraestructura escolar

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de la publicación de resultados de la ONPE que dan como virtual presidenta electa a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el Sutep ha emitido una comunicación para manifestar los aspectos más importantes que se deben atender en la educación, haciendo énfasis en la estructura de las instituciones educativas que se encuentran a nivel nacional.

Sutep se dirige a la virtual presidenta electa Keiko Fujimori para que priorice la educación

En diálogo con Exitosa, Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, sostuvo que la gestión de Keiko Fujimori deberá atender con urgencia los problemas de infraestructura y otras necesidades que enfrenta en la actualidad el sector Educación en el país, ya que causan graves consecuencias en los futuros profesionales.

"Hay problemas nacionales que como ciudadanos consideramos es obligación del próximo gobierno saber enfrentar, inseguridad, justicia tributaria, corrupción, etc. En el tema educativo, un gobierno que no entienda que el tema de infraestructura tiene que ser confrontado ya, que el tema de alimentación requiere de actividad multisectorial, que el tema de recursos tecnológicos en donde estamos atrasados tiene que nivel de atención prioritaria", mencionó el secretario general.

Siguiendo esa línea, Luis Castro enfatizó que es necesario que, Keiko Fujimori atienda de manera prioritaria el acceso a la educación, ya que existen alrededor de 8,5 millones de ciudadanos que han quedado fuera del sistema educativo. Además, señaló que más de un millón de personas ni siquiera ha logrado ingresar a este, y afirmó que el Estado peruano no ha implementado acciones para incorporarlos.

Asimismo, sostuvo que es indispensable avanzar en la dignificación de los trabajadores de la educación, garantizando mejores condiciones laborales y el reconocimiento de su labor. Incluso, destacó la importancia de fortalecer el contenido curricular, entendido como un conjunto de contenidos que responden a la realidad del país y que buscan contribuir a su transformación y mejora del aprendizaje para toda la población.

Reunión de Keiko Fujimori con el Sutep

El pasado miércoles 1 de julio, Luis Castro del Sutep se reunió con Keiko Fujimori para desarrollar un diálogo en favor del sector educacional en el país. Teniendo en cuenta ello, se abordaron preocupaciones de los maestros, auxiliares de educación y jubilados del sector. Asimismo, afirmó que el sindicato acompañará las iniciativas que favorezcan el fortalecimiento de la educación pública.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El secretario general del Sutep, Lucio Castro, sostuvo una reunión con la virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, en el local partidario de Fuerza Popular. A su salida, Castro destacó que la próxima mandataria se ha comprometido a priorizar la... pic.twitter.com/LRw5x7VcYG — Exitosa Noticias (@exitosape) July 1, 2026

Finalmente en dicha congregación, Sutep y Keiko Fujimori han pactado establecer una nueva conversación que establezca mejoras en todos los aspectos importantes de la educación que se llevarán en favor de los docentes y estudiantes en todo el territorio nacional.