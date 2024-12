¡URGENTE! Se registra fuerte INCENDIO en Villa María del Triunfo: esto se sabe hasta el momento

Un incendio de gran magnitud se registró este sábado 14 de diciembre. El siniestro tuvo lugar en la localidad de Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo, donde llegaron varias unidades de bomberos para controlar las llamas.

De acuerdo con la información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el suceso ocurrió al promediar las 5:21 de la tarde, en la avenida 26 de noviembre 1400, una vía de alto tránsito en el sector. Asimismo, un reporte ciudadano informó que las llamas del fuego se extendieron a partir de un local, el cual presuntamente funciona como ferretería.

Hasta el lugar, llegaron alrededor de 10 unidades de bomberos, los cuales se encuentran sumando esfuerzos para controlar el siniestro. A su vez, se contó con la intervención de un camión cisterna de agua, el cual fue proporcionado por la municipalidad del distrito.

Debido a la intensidad del fuego, así como la cantidad de unidades empleadas para mitigar las llamas, el incendio ha sido considerado como código 3. Vecinos de la localidad se mostraron sumamente aterrados por lo ocurrido, pidiendo una rápida intervención por parte de los hombres de rojo y las autoridades del distrito.

Hasta el momento se continúan realizando los trabajos en torno al incendio. Además, no se han reportado personas agraviadas, pero se presume que hay grandes pérdidas en cuanto a la infraestructura de las viviendas, debido a que no estarían fabricadas con material noble.

Reporte de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú.

El último 11 de diciembre, un incendio se registró en la cuadra 1 del jirón Paz en el Callao, cerca a la avenida Sáenz Peña. El siniestro se expandió por 3 viviendas. El siniestro dejó a su paso daños materiales que afectaron a unas casas más que otras; no obstante, no se registraron heridos de gravedad.

Uno de los afectados fue Luis Miguel Angulo de 73 años, quien se encontraba solo en su casa mientras las llamas se abrían paso por las inmediaciones. El adulto mayor se estaba descansando, cuando de repente divisó el fuego. Esto ocasionó que rápidamente tome a su mascota y huya raudamente de su vivienda.

"Soy diabético e hipertenso. Me ha afectado, yo dije ya se quema todas las cosas. Me pongo mi insulina. Menos mal no se ha quemado el frigider, pero todo se ha mojado, se ha llenado de agua", declaró el señor bastante afectado por el suceso.