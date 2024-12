¡De milagro! Adulto mayor se salva de morir junto a su perrito en incendio: "Soy diabético e hipertenso"

En las calles del Callao, un adulto mayor tuvo la fortuna de salir casi ileso de un incendio que afectó su casa. Acompañado de su perrito, lograron salir a tiempo antes de que las consecuencias pudieran ser mortales.

En la cuadra 1 del jirón Paz en el Callao, cerca a la avenida Sáenz Peña, inició un incendio que se expandió por 3 viviendas. El siniestro dejó a su paso daños materiales que afectaron a unas casas más que otras; no obstante, no se registraron heridos de gravedad.

Entre los afectados se encontraba Luis Miguel Angulo de 73 años, quien se encontraba solo en su casa mientras las llamas se abrían paso por las inmediaciones. El adulto mayor se encontraba descansando cuando divisó el fuego, por lo que tomó a su mascota y rápidamente logró salir a tiempo de su vivienda.

"Soy diabético e hipertenso. Me ha afectado, yo dije ya se quema todas las cosas. Me pongo mi insulina. Menos mal no se ha quemado el frigider, pero todo se ha mojado, se ha llenado de agua", declaró el señor bastante afectado por el suceso.