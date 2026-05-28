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Alerta sanitaria

¿Usas cosméticos?: Ordenan el retiro obligatorio de POPULARES productos de belleza

La medida busca salvaguardar la salud pública ante graves riesgos sanitarios, donde se prohíbe la comercialización de la línea, exigiendo su retiro inmediato del mercado.

Las autoridades exhortaron no utilizar estos productos.
Las autoridades exhortaron no utilizar estos productos. (Difusión)

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/05/2026

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Las autoridades sanitarias ordenaron la suspensión inmediata de la licencia de una marca de línea de belleza. Esto se da tras detectar graves irregularidades en sus instalaciones, por lo que exigen el retiro obligatorio de todos sus artículos del mercado nacional por representar un riesgo sanitario.

Inspecciones revelan deficiencias técnicas

El despliegue de las autoridades se produjo tras exhaustivas auditorías realizadas por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Según el Minsa, se identificaron incumplimientos críticos en los estándares de calidad y en las normativas vigentes sobre las buenas prácticas de fabricación necesarias para estos cosméticos.

Los inspectores señalaron que cualquier producto fabricado o distribuido por la empresa Cosmetic Plus carece actualmente de garantías de seguridad, por lo que se prohíbe terminantemente su comercialización y uso en todo el territorio panameño.

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Los informes técnicos subrayan que la planta no cumplía con los protocolos básicos de higiene, lo cual pone en peligro directo la salud del usuario final. Por tal motivo, cualquier producto de la marca Beaut Drop está bajo observación estricta de las entidades reguladoras estatales actualmente.

Alerta sanitaria! : Minsa advierte no usar productos de Cosmetic Plus
La línea de cosméticos es popular en Panamá.

Plazos para el retiro obligatorio

La empresa tiene un límite de 30 días para retirar del mercado todos los artículos, principalmente la línea Beaut Drop. Aquellos establecimientos comerciales que ignoren esta orden y continúen ofreciendo estos productos en sus estantes se exponen a sanciones económicas y clausuras temporales o definitivas.

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Entre los cosméticos que la población debe abstenerse de usar se encuentran:

  • Drop Gel Capilar Sin Alcohol•Beaut Drop Gel
  • Beaut Drop Ampollas para Tratamiento Capilar
  • Beaut Drop Ampollas
  • Beaut Drop Ampollas para Tratamiento Capilar Semilla de Lino
  • Beaut Drop Ampollas Para Tratamiento Capilar anticaída
  • Drop Ampollas para Tratamiento Capilar Reconstructora
  • Beaut Drop Ampollas para Tratamiento Capilar Keratina
  • Antibactex Gelantibacterial
  • Beaut Drop Shampoo•Beaut Drop Crema para Peinar
  • Beaut Drop Quita Esmalte Aloe Vera
  • Beaut Drop Acondicionador

Los consumidores deben verificar sus hogares y descartar cualquier artículo afectado, como geles capilares, ampollas y productos de higiene personal. El ministerio de salud panameño ha facilitado herramientas digitales para que la población pueda denunciar irregularidades o reportar efectos adversos derivados del contacto con estos artículos específicos.

Las tiendas y distribuidores mayoristas han recibido instrucciones precisas sobre cómo gestionar estos productos. Según la institución, la logística de retiro es responsabilidad exclusiva de la empresa, la cual debe asegurar que ninguna unidad permanezca en los anaqueles tras el cumplimiento de dicho plazo.

La resolución definitiva sobre el futuro de la planta dependerá de cómo la empresa gestione las correcciones exigidas. El Minsa enfatizó que, si Cosmetic Plus no logra regularizar sus procesos técnicos, procederá al cierre definitivo de sus instalaciones.

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