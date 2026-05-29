PNP suspende a comandante que amedrentó a suboficial que lo detuvo por transitar en vía del Metropolitano

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado miércoles 27 de mayo, el comandante PNP Manuel Antonio Canales Moscoso protagonizó un bochornoso incidente al ser intervenido circulando por la vía del Metropolitano. El alto mando policial agredió verbalmente en repetidas ocasiones al efectivo que lo detuvo e intentó amedrentarlo utilizando su cargo.

Suspenden a comandante que intentó amedrentar a suboficial

Como era de esperarse, estas imágenes se hicieron viral en las redes sociales en cuestión de minutos generando la indignación de cientos de usuarios. Afortunadamente, el integrante de la Policía Nacional del Perú fue detenido y puesto a disposición de las autoridades de la institución.

Ahora, el general Julio Becerra, director de Investigación de la Inspectoría de la PNP, confirmó que el comandante Manuel Antonio Canales ha sido suspendido de toda función de manera temporal mientras duren las investigaciones en su contra.

De acuerdo a las declaraciones que brindó para América TV, estas indagaciones podrían durar hasta un mes para luego determinar el destino del implicado que permanece recluido en el Juzgado de Flagrancia en San Martín de Porres.

"Hay una investigación administrativa que le hemos aperturado a través de nuestra Oficina de Flagrancia, también se le aplicó una medida de separación temporal del cargo y tenemos una investigación sumaria que dura aproximadamente 25 días hábiles", indicó.

Seguidamente, Becerra Cámara dejó en claro que la situación del comandante se encuentra más que complicada ya que a su parecer este hecho califica como una infracción muy grave. De acuerdo a las normas de la institución, el castigo podría ir desde una suspensión temporal hasta el retiro definitivo del cuerpo.

"Existen tres tipos de infracciones que se cometen en la PNP: Leves, graves y muy graves. En este caso es posible y estamos manejando la hipótesis de una infracción muy graves que va desde separación temporal hasta el pase al retiro", añadió.

Ya fue pasado al retiro

Es importante precisar que este agente policial ya protagonizó un incidente similar en el 2016 cuando disparó contra un grupo de jóvenes que jugaban frente a su casa hiriendo a uno de ellos. Aquella vez, se le expulsó de la policía obligándolo a pasar al retiro.

Sin embargo, gracias a un fallo de la Corte Suprema del Poder Judicial logró volver a la institución por un error administrativo en el papeleo.

De esta manera, el comandante Manuel Antonio Canales Moscoso fue separado temporalmente de la PNP por agredir verbalmente y amedrentar a un suboficial que lo intervino.