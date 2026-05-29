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Mantengan la calma

DOS SISMOS remecen el Perú HOY, 29 de MAYO: Conoce AQUÍ los epicentros y las magnitudes

Dos sismos sacudieron Perú la mañana de este viernes 29 de mayo. Conoce cuáles fue la magnitudes, los epicentros y todos los detalles de los últimos sismos que sorprendieron a la ciudadanía esta mañana, según el IGP.

Temblor sacude Perú
Temblor sacude Perú (iStock)

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/05/2026

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Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este viernes 29 de mayo: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Fuerte sismo de 4.1 en Pucallpa

El primer sacudón fue a las 4:08 a. m., Según el IGP, el temblor tuvo una magnitud de 4.1 con el punto de referencia a 76 km al este de Pucallpa, Coronel Portillo, en Ucayali.

Sismo de 3.5 en Apurímac

Horas después, la calma volvió a romperse. A las 7:25 a. m., el IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 4.5 y tuvo su epicentro a 26 km al este de Lambrama, Abancay, en Apurímac

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