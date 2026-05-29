DOS SISMOS remecen el Perú HOY, 29 de MAYO: Conoce AQUÍ los epicentros y las magnitudes

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este viernes 29 de mayo: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Fuerte sismo de 4.1 en Pucallpa

El primer sacudón fue a las 4:08 a. m., Según el IGP, el temblor tuvo una magnitud de 4.1 con el punto de referencia a 76 km al este de Pucallpa, Coronel Portillo, en Ucayali.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0321

Fecha y Hora Local: 29/05/2026,04:08:46

Magnitud: 4.1

Profundidad: 185 km

Latitud: -8.22

Longitud: -73.86

Referencia: 76 km al E de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/GiWPOQWvjs — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 29, 2026

Sismo de 3.5 en Apurímac

Horas después, la calma volvió a romperse. A las 7:25 a. m., el IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 4.5 y tuvo su epicentro a 26 km al este de Lambrama, Abancay, en Apurímac

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0322

Fecha y Hora Local: 29/05/2026,07:25:52

Magnitud: 4.5

Profundidad: 90 km

Latitud: -13.79

Longitud: -72.54

Intensidad: II-III Lambrama

Referencia: 26 km al E de Lambrama, Abancay - Apurímachttps://t.co/LO9PBb4Ore — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 29, 2026

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