Caen 'Los Gotas del Callao', banda criminal que cobraba cupos: presunto cabecilla fue capturado junto a seis cómplices

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a Mauro Carrasco Gómez, presunto cabecilla de la organización criminal "Los Gotas del Callao", junto a otros seis supuestos integrantes de la red delictiva investigada por extorsión y cobro de cupos en agravio de pequeños comerciantes y empresarios chalacos.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), quienes ejecutaron un megaoperativo simultáneo en distintos puntos del Callao, así como en los distritos de San Miguel y Lince.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la organización habría acumulado cerca de dos millones de soles mediante préstamos informales y amenazas a sus víctimas.

Según las autoridades, la modalidad utilizada por la banda consistía en otorgar dinero a pequeños empresarios con intereses elevados y condiciones abusivas. Cuando las víctimas no podían cumplir con los pagos exigidos, eran presionadas mediante amenazas y actos de intimidación para entregar vehículos, propiedades u otros bienes como garantía.

Allanamientos e incautaciones

La captura de Carrasco Gómez se produjo cuando salía de una vivienda ubicada en la calle Los Misioneros. Como parte de las diligencias, la Policía allanó siete inmuebles vinculados a la organización criminal con el objetivo de recopilar pruebas relacionadas con las actividades ilícitas que se les atribuyen.

Además, incautaron tres vehículos de alta gama (un vehículo de color blanco, rojo y otro de color plomo), todos ellos en estos momentos ya se encuentran en la comisaría, ya que habrían sido adquiridos con dinero producto de las extorsiones y el cobro ilegal de cupos.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Policía capturó al presunto cabecilla de la banda criminal 'Los Gotas del Callao', junto a seis cómplices. Según las autoridades, la red delictiva se dedicaba a la extorsión y el cobro de cupos en agravio de negociantes.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/wrZJuAz4US — Exitosa Noticias (@exitosape) May 29, 2026

Los automóviles fueron trasladados hasta la comisaría de Carmen de la Legua, donde continuarán las investigaciones correspondientes. Asimismo, los agentes policiales realizaron la recopilación de documentos, equipos celulares y otros elementos que podrían aportar información clave para el caso.

Investigación continúa

La Policía informó que las investigaciones continuarán para determinar si existen más personas involucradas en esta organización criminal y establecer el alcance total de sus operaciones ilícitas en Lima y Callao.

Con esta intervención, las autoridades buscan frenar el avance de las mafias dedicadas al cobro de cupos y préstamos extorsivos, delitos que continúan afectando a comerciantes y emprendedores que muchas veces terminan siendo víctimas de amenazas y violencia por parte de organizaciones criminales.

Se exhorta a las víctimas de extorsión y cobro de cupos a denunciar estos delitos y colaborar con las investigaciones para identificar a más integrantes de estas mafias que operan en diversos puntos de Lima y Callao.