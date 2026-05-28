Chorrillos: Venezolano fue asesinado de 14 disparos en plena noche por presunto ajuste de cuentas

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue asesinado de más de 14 disparos la noche del miércoles en la avenida Miramar, a la altura de la avenida Prolongación Huaylas, en el distrito de Chorrillos. El crimen ocurrió en una zona desolada y sin alumbrado público, situación que habría sido aprovechada por los responsables para cometer el ataque y escapar sin dejar rastros.

Arrojan cadáver en zona desolada

La víctima fue identificada como Contreras García Nelson José, de 32 años, quien presentaba múltiples impactos de bala en el abdomen y el rostro. Según información policial, el hombre, que vestía un short y un bividi blanco, habría sido arrojado y posteriormente acribillado en el lugar alrededor de las 9:30 de la noche.

Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades tras escuchar una ráfaga de disparos. Los residentes denunciaron que no es la primera vez que ocurren hechos violentos en ese sector de Chorrillos y expresaron su preocupación por la falta de seguridad y patrullaje constante en el área.

"En este sitio siempre corremos peligro nosotros. No es la primera vez que asesinan a alguien. Bastantes veces matan o botan muertos aquí, como si fueran animales (...) aquí hay una caseta de Serenazgo, pero no hay patrullaje porque es desolado, todos corremos más peligro", señaló un vecino consternado por lo ocurrido.

El móvil del crimen aún es materia de investigación y las autoridades no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas. Además, la ausencia de cámaras de seguridad en la zona complicará las diligencias de los agentes de la comisaría de Mateo Pumacahua, quienes buscan identificar a los responsables. Hasta el lugar también llegó personal del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la Morgue Central de Lima.

🔴🔵 Chorrillos: Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado de más de 14 disparos en la av. Míramar.



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Matan a cabecilla criminal en Chorrillos

Hace unas semanas, la Policía Nacional confirmó la identidad de Henry Tirado Salazar, alias "sapo", quien fue asesinado dentro de su taller mecánico en Chorrillos. El sujeto era conocido por las autoridades como presunto cabecilla de la banda criminal "Los Mexicanos", dedicada a la extorsión y el sicariato en distritos del sur de la capital.

Tirado había sido capturado en noviembre de 2024, acusado de liderar "Los Mexicanos", organización que operaba principalmente en Chorrillos y San Juan de Miraflores. Sus vínculos recientes se asociaban a atentados contra choferes de la empresa de transportes El Rápido, lo que reforzaba su perfil como cabecilla de una estructura criminal con fuerte presencia en el transporte urbano.

Este nuevo crimen vuelve a poner en evidencia el avance de la violencia en Chorrillos, distrito golpeado en los últimos meses por casos ligados a presuntas organizaciones criminales. Hace unas semanas, la Policía confirmó el asesinato de Henry Tirado Salazar, alias "Sapo", señalado como supuesto cabecilla de la banda "Los Mexicanos", dedicada a la extorsión y el sicariato en la zona sur de Lima. Las autoridades continúan investigando si ambos hechos tendrían relación con disputas criminales que operan en el distrito.