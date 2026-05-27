Estatua de Messi en la India será retirada por INSEGURA a menos de 6 meses de su inauguración

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La figura de Lionel Messi sigue generando impacto más allá de las canchas. En India, una estatua gigante del astro argentino será retirada por motivos de seguridad, luego de que se detectara que la estructura se balanceaba peligrosamente con el viento.

El monumento, inaugurado en diciembre de 2025 durante la llamada "Gira GOAT", buscaba inmortalizar la visita del campeón mundial a Calcuta, pero hoy enfrenta un desenlace inesperado.

La estatua dorada

La escultura, de 21 metros de altura y color dorado, muestra a Messi levantando la Copa del Mundo. Fue realizada en apenas 40 días por el escultor Monti Paul, quien la consideró su obra más ambiciosa.

Sin embargo, autoridades locales reconocieron que la estatua no es segura: "Hemos observado que se balancea con el viento", declaró el legislador estatal Sharadwat Mukherjee.

Para evitar accidentes, operarios ataron cuerdas a la estructura, ubicada cerca de una carretera muy transitada. Mukherjee admitió que retirarla "resulta más fácil decirlo que hacerlo", sin precisar si será trasladada a otro lugar más seguro.

El recuerdo de la visita de Messi

La estatua fue inaugurada como parte de la "Gira GOAT", que llevó a Messi a India en diciembre de 2025. Durante esa visita, el argentino participó en eventos benéficos, encuentros con jóvenes futbolistas y actividades culturales que marcaron un hito para el país.

La llegada del campeón del mundo fue celebrada como un acontecimiento histórico, con miles de fanáticos llenando estadios y calles para verlo de cerca.

La gira consolidó la imagen de Messi como ídolo global y reforzó el vínculo entre India y el fútbol internacional. La estatua buscaba ser un símbolo de esa conexión, aunque ahora su retiro genera debate sobre la viabilidad de homenajes monumentales en espacios públicos.

Orgullo y polémica

El escultor Monti Paul defendió su obra como un motivo de orgullo: "Es la estatua más alta que he hecho", señaló en su momento. Sin embargo, la polémica por su estabilidad ha opacado el entusiasmo inicial. Para muchos hinchas, la estatua representaba un recuerdo tangible de la visita de Messi, mientras que para otros se convirtió en un riesgo innecesario.

El retiro de la estatua de Messi en India simboliza la tensión entre la pasión futbolera y la seguridad ciudadana. Lo que nació como homenaje a una visita histórica ahora se convierte en un desafío logístico y político. Más allá de su destino, la escultura quedará como testimonio de la huella que dejó Messi en su paso por India en 2025.