Elecciones: Personeros podrán acreditarse mediante código QR en nuevo aplicativo, anuncia JNE

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, dio a conocer que el organismo electoral implementará un aplicativo para que los personeros de las organizaciones políticas puedan acreditar en los centros de sufragio mediante un código QR.

Personeros podrán acreditarse mediante código QR

Roberto Burneo indicó que la acreditación ya se realiza a través del sistema Declara+, pero que el propósito del nuevo aplicativo es hacer el proceso más sencillo. Con esta implementación, el personero solo entregará su Documento Nacional de Identidad (DNI) y se le generará de forma automática una credencial física y otra digital, que será el código QR.

El titular del JNE precisó que esta tecnología agilizará el proceso de acreditación en muchos lugares del país, puesto que los fiscalizadores del organismo electoral solo tendrán que validar el QR. Añadió, además, que existirá otro aplicativo mediante el cual los fiscalizadores podrán acreditar a los personas que se presenten con la credencial firmada por la misma organización.

"Son herramientas que ya vamos a ponerlas a disposición inmediatamente y también vamos a compartir con la ONPE un instructivo para que este domingo, que es la capacitación a los miembros de mesa, también tengan conocimiento ellos de las nuevas herramientas que se van a poder utilizar en esta jornada de la segunda vuelta", indicó Roberto Burneo.

En la conversación, Burneo también destacó que otro de los atributos del aplicativo móvil será que podrá permitir que, ante la eventualidad de que un personero no llegue a presentarse en su respectiva mesa, otro personero del partido pueda acreditarse en su mesa ante su ausencia.

JNE: Proclamación de senadores y diputados demorará hasta un mes

El titular del JNE estimó que en un plazo de un mes podrían proclamar a los nuevos senadores y diputados para el período 2026-2031, teniendo en cuenta la carga procesal que tendrán y de las eventuales impugnaciones o pedidos de nulidad que puedan presentarse.

"Estimamos que, en menos de un mes, quizás en un mes, estaríamos ya proclamando resultados, dependiendo de la carga procesal que tengamos, porque también consideren que, va a haber recuento de votos, va a haber mucha competencia, las organizaciones están indicando y es importante que puedan ellos también desplegar la cantidad de personeros que puedan estar representándolos en cada mesa de sufragio", señaló.

En conclusión, esta nueva herramienta tecnológica, que se coordinará con la ONPE para la capacitación de los miembros de mesa de cara a la segunda vuelta, permitirá validar credenciales digitales y facilitará el reemplazo de personeros ausentes.