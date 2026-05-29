SISMO remece al Perú HOY, viernes 29 de mayo: Conoce el epicentro y magnitud, según el último reporte del IGP

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha remecido la madrugada de este viernes 29 de mayo a nuestro país, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

El Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes.

Precisamente en nuestro país y uno se sintió la madrugada de este viernes 29 de mayo, precisamente a las 4:08 a.m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.1 con el punto de referencia a 76 km al E de Pucallpa, Coronel Portillo, en Ucayali

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0321

Fecha y Hora Local: 29/05/2026,04:08:46

Magnitud: 4.1

Profundidad: 185 km

Latitud: -8.22

Longitud: -73.86

Referencia: 76 km al E de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/GiWPOQWvjs — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 29, 2026

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el INDECI, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, las cuales deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días de una emergencia.

Es importante precisar que, la mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de la emergencia. En ese sentido, lo recomendable es una mochila por cada dos personas .

Por su parte, la caja de reserva lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia , y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

⚠️Elabora tu combo de la supervivencia 🎒+📦y prepárate ante emergencias y desastres.



😉 Elige prepararte y participa del I #SimulacroNacional2026



📆 Viernes 29 de mayo

🕒 10:00 a. m. pic.twitter.com/mBfSyDZWKM — INDECI (@indeciperu) May 19, 2026

Teniendo en cuenta lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la mochila de emergencias debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Es importante seguir las recomendaciones para salvaguardar la seguridad propia y de las personas que nos rodean, tanto en los hogares como en los centros de trabajo, y estar atentos a las futuras réplicas que puedan presentarse con el transcurso de las horas.