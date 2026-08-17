Piero Cari no juega en Alianza Lima: revelan el motivo de su ausencia y cuándo podría volver ante Melgar

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El presente de Piero Cari en Alianza Lima volvió a generar atención tras varias semanas sin actividad. El mediocampista de 18 años no fue considerado para el duelo ante UTC, pero su ausencia tendría una explicación vinculada a sus trabajos con la selección peruana Sub-20.

La situación de Piero Cari en Alianza Lima

El volante blanquiazul atraviesa una etapa de poca continuidad durante 2026. Cari no juega con Alianza Lima desde el 31 de mayo, cuando ingresó ante FC Cajamarca. Desde entonces, su nombre no apareció con regularidad en las convocatorias, situación que generó preguntas entre los seguidores.

La ausencia más reciente de Piero Cari está relacionada con su participación en los microciclos de la selección peruana Sub-20. El futbolista viene trabajando con la categoría juvenil y esa actividad explica que no haya estado disponible para el partido ante UTC, este fin de semana.

Por ello Piero Cari no está borrado por Pablo Guede. Su caso sería distinto al de otros jugadores que dejaron de aparecer en las convocatorias por decisiones técnicas. El mediocampista mantiene la posibilidad de volver a integrar una nómina durante el Clausura.

Durante la semana confirmamos que la ausencia de Piero Cari en Alianza Lima se dará debido a que se encuentra con la Selección Peruana Sub-20.



Sin embargo, esta semana podría ser reconsiderado por Alianza Lima de cara al próximo partido ante Melgar de Arequipa.



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El último encuentro de Cari con Alianza Lima se produjo el 31 de mayo, ante FC Cajamarca. En aquel compromiso ingresó durante el segundo tiempo. Durante 2026 ha tenido participación limitada y todavía no consigue recuperar plenamente la continuidad de la temporada anterior del club.

Cari y su regreso a las convocatorias

La expectativa es que Piero Cari pueda volver a ser considerado para próximos partidos. El siguiente objetivo señalado es su próximo encuentro ante Melgar, y su presencia dependerá de la decisión del comando técnico de Alianza Lima.

El mediocampista de 18 años continúa vinculado al plantel profesional de Alianza Lima para afrontar el Torneo Clausura 2026. Su falta de minutos en las jornadas no significa que haya dejado de pertenecer al equipo. La decisión sobre su regreso quedará en manos del técnico.

Durante la temporada pasada, Cari fue una de las apariciones de Alianza Lima y sumó participación en competencias nacionales e internacionales. En 2026, su presencia ha sido menor y su última participación registrada ocurrió el 31 de mayo, ante FC Cajamarca, antes de esta etapa.

Cari permanece en Alianza Lima y su ausencia reciente está relacionada con sus trabajos en la selección peruana Sub-20. El mediocampista podría volver a ser considerado pronto, mientras Pablo Guede define las convocatorias del equipo durante el Clausura.